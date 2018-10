Accuse a Cristiano Ronaldo | la polizia di Las Vegas avrebbe smarrito le prove

Cristiano Ronaldo - le Accuse di stupro fanno crollare la Juve in Borsa : Il caso Ronaldo è esploso lunedì quando la polizia di Las Vegas ha annunciato di aver aperto una indagine sulle accuse mosse da Kathryn Mayorga, una ragazza di 34 anni, di aver...

Chi è David Chesnoff? ‘L’avvocato delle star’ che difenderà Cristiano Ronaldo dalle Accuse di stupro : Cristiano Ronaldo ha scelto David Chesnoff come avvocato per difendersi dalle accuse di stupro: il legale ingaggiato dal portoghese ha già difeso in tribunale decine di star di Hollywood e dello sport Qualche giorno fa la vita di Cristiano Ronaldo è stata investita da una notizia nefasta. Il giornale Spiegel ha riportato la testimonianza di Kathryn Mayorga, una modella che ha accusato CR7 di averla stuprata in un hotel di Las Vegas nel ...

Cristiano Ronaldo sceglie l'avvocato delle star per difendersi dalle Accuse di stupro : l fuoriclasse della Juve si è rivolto a David Chesnoff, penalista che in passato ha difeso anche Tyson, DiCaprio e O'Neal. CR7 è coinvolto nel caso di una presunta violenza sessuale denunciata da una modella, che sarebbe avvenuta nel 2009 a Las Vegas. Il titolo Juve in Borsa oggi perde il 9,92 per cento--Cristiano Ronaldo ha scelto l'avvocato delle star, uno dei più famosi degli Stati Uniti, per difendersi dalle accuse di violenza sessuale. Il ...

Cristiano Ronaldo e le Accuse di stupro - Allegri : «Momento delicato - ma lui è sereno» | L'accusatrice : TORINO «Cristiano è sereno, è pronto a rientrare. La sua professionalità e la sua serietà dentro e fuori dal campo sono indiscutibili» . Massimiliano Allegri difende Ronaldo che si prepara al ritorno ...

Allegri commenta le Accuse a Cristiano Ronaldo : «Momento delicato - ma lui è sereno» : TORINO «Cristiano è sereno, è pronto a rientrare. La sua professionalità e la sua serietà dentro e fuori dal campo sono indiscutibili» . Massimiliano Allegri difende Ronaldo che si prepara al ritorno ...

Cristiano Ronaldo salta la Nazionale dopo Accuse stupro/ Ultime notizie - CR7 non convocato : Allegri "è sereno" : Cristiano Ronaldo salta la Nazionale dopo accuse stupro/ Ultime notizie, CR7 non convocato dal Portogallo: il tecnico della Juventus Allegri, "è sereno"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Cristiano Ronaldo : dopo le Accuse di stupro le 'preoccupazioni' della Nike : Le accuse di violenza sessuale e l'apertura del processo mediatico stanno creando diversi problemi a Cristiano Ronaldo. La denuncia della presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga nel 2009 ...

Cristiano Ronaldo - Nike ed EA Sports ‘preoccupate’ per le Accuse di stupro : le dichiarazioni dei due sponsor di CR7 : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, dopo la Juventus anche Nike ed EA Sports si esprimono sulla spinosa faccenda Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, è conivolto in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, a causa di un episodio che secondo quest’ultima sarebbe avvenuto nel giugno 2009 a Las Vegas, la Juventus si è pronunciata sulla faccenda ...

Cristiano Ronaldo - Nike 'molto preoccupata' dalle Accuse di stupro : Il produttore americano di articoli sportivi Nike si è detto ' profondamente preoccupato ' dalle 'inquietanti' accuse di stupro contro Cristiano Ronaldo . 'Siamo profondamente preoccupati da queste ...

Cristiano Ronaldo - sulle Accuse di stupro si pronuncia la Juventus : le dichiarazioni dei bianconeri : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, anche la Juventus si esprime sulla spinosa vicenda: il comunicato ufficiale del club bianconero Cristiano Ronaldo dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga è entrato in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, a causa di un episodio che secondo quest’ultima sarebbe avvenuto nel 2009 a Las Vegas, anche la Juventus ha deciso di ...

Cristiano Ronaldo respinge le Accuse di stupro : 'Crimine abominevole' - : Il campione portoghese su Twitter: "Attendo con ansia il risultato di eventuali indagini e processi, perché nulla pesa sulla mia coscienza". Ad accusarlo di violenza sessuale è Kathryn Mayorga: ...

Cristiano Ronaldo respinge le Accuse di stupro : “Un crimine riprovevole - ho la coscienza pulita” : Cristiano Ronaldo è stato accusato di stupro da parte di Kahtryn Mayorga, una ragazza americana che ha affermato di aver subito violenza da parte del calciatore nel 2009 durante una sua vacanza a Las Vegas. Oggi il tabloid britannico The Sun ha diffuso un video della serata in discoteca durante la quale, a detta della ragazza, CR7 avrebbe fatto violenza. Nel video, realizzato da uno dei presenti col telefonino, sono presenti i due ragazzi mentre ...

Cristiano Ronaldo respinge le Accuse di stupro : “Ho la coscienza pulita” : Nei giorni scorsi, hanno suscitato scalpore le accuse di stupro indirizzate a Cristiano Ronaldo dall’americana Kathryn Mayorga, donna conosciuta dal fuoriclasse nel 2009 a Las Vegas. Nella mattinata il tabloid Sun ha pubblicato un video che riprende il portoghese mentre balla con la Mayorga e nel pomeriggio il calciatore bianconero si è difeso via Twitter in merito alla questione: “Respingo fermamente le accuse che mi sono ...