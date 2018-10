Verona - mozione anti Aborto : "Dovrebbero farla tutti i comuni" : "Dopo aver letto la delibera posso dire che non capisco davvero perchè indignarsi se il comune scaligero, nel pieno rispetto della legge decide di aiutare le donne in difficoltà a proseguire la gravidanza". Lo ha dichiarato il senatore leghista, Simone Pillon, commentando la mozione pro vita approvata dal Consiglio comunale di Verona.La mozione, che stanzia fondi a favore delle associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto, ha creato ...

Aborto : Pd Verona sfiducia la capogruppo - "non più compatibile" : I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno sfiduciato di fatto (e ne chiedono le dimissioni) la capogruppo Carla Padovani per "quanto di grave e inaccettabile accaduto nel corso del Consiglio comunale di Verona di giovedì 4 ottobre durante la votazione della mozione antiabortista sostenuta dalla Lega e dal Sindaco di Verona". La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dallo stesso Pd. "La ...

Verona - approvata mozione contro Aborto. Pillon e la Lega la difendono : "Un modello per tutte le città" : Ieri il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione "a favore della vita". Non sono mancate le polemiche, comprese quelle interne al Pd per il voto della sua capogruppo in sostegno della mozione, che consisterà nel finanziamento delle associazioni cattoliche che promuovono iniziative contro l'aborto, tra le quali, per esempio, le odiose violenze psicologiche rappresentate dai sit-in davanti ai reparti di ginecologia. Nel dibattito è ...

Verona - una mozione al Comune fa riaprire la questione-Aborto : un fronte vuol cancellare la 194? : La mozione finanzia le associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Tra i 21 sì anche quello della capogruppo del Pd Padovani. Esponenti Dem ne chiedono le dimissioni. Martina: 'La 194 non ...

Verona - la Lega difende la mozione anti-Aborto 'Un modello per tutte le città' : Verona - Quaranta anni di diritti cancellati da una mozione . Ma per la Lega di Matteo Salvini si tratta addirittura di un modello da diffondere in tutte le città. La mozione anti-aborto approvata dal ...

Verona - approvata in Comune una mozione leghista anti-Aborto - M5S : 'Tornati nel Medio Evo' : La notizia che, a Verona, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione contro l'aborto fa rumore per diversi motivi. Il primo è che, nel 2018, sono passati quarant'anni dall'approvazione della Legge 194 che consente alle donne di interrompere la propria gravidanza e ogni tentativo di limitarne gli effetti suscita un certo clamore. Il secondo motivo invece è prettamente politico, considerato che la mozione è nata in seno alla Lega e genera una ...

Mozione contro l'Aborto a Verona - la capogruppo del Pd non si dimette : 'Ho votato secondo coscienza' : Non si dimetterà nonostante le polemiche Carla Padovani , la capogruppo veronese del Pd criticata per aver votato a favore di una Mozione in consiglio comunale che finanzia associazioni cattoliche per ...