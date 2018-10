Aborto | Bonino | “C’è nostalgia reazionaria” Meloni | “Sue fatwe non ci fanno paura”

Aborto : Bonino - c'è nostalgia reazionaria : ANSA, - ROMA, 6 OTT - "Viviamo un periodo di nostalgia reazionaria . È quella tensione verso i 'vecchi tempi d'oro', in cui però proliferavano, ad esempio, le discriminazioni sessuali e gli aborti ...

Verona vota mozione anti-Aborto. Emma Bonino : «Nostalgia reazionaria» : «Viviamo un periodo di nostalgia reazionaria. È quella tensione verso i “vecchi tempi d’oro”, in cui però proliferavano le discriminazioni sessuali e gli aborti clandestini». Emma Bonino conia un’efficace formula ossimorica per descrivere quello che è accaduto a Verona. Perché da oggi c’è una città in Italia che è ufficialmente contro l’aborto. Il consiglio comunale ha approvato nella notte una mozione della ...