A Riace il corteo per il sindaco Lucano | lui saluta in lacrime col pugno chiuso

'Mimmo libero' - in migliaia a Riace in corteo per il sindaco Lucano - : Circa 4mila persone si sono radunate nel borgo calabrese in solidarietà al sindaco agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina . I manifestanti intonano in coro "non ...

