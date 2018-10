6 7 ottobre - La prima di Un barese a New York 3 al teatro Barium di Bari

La prima clip di Skam Italia 2 su TIM Vision il 5 ottobre - chi è Federico Cesari interprete di Martino (video) : La prima clip di Skam Italia 2 è stata pubblicata su TIMVision. La piattaforma di streaming e video on demand lancia la seconda stagione della fortunata serie tv Italiana, nata dal format norvegese, a partire dal 5 ottobre. Come anticipato nei mesi scorsi, Skam Italia 2 ha come protagonista Martino Rametta (interpretato da Federico Cesari, che molti ricorderanno ne I Cesaroni) mentre affronta la sua omosessualità con se stesso, i suoi amici e ...

SOLO 2 / Anticipazioni prima puntata : Marco Bocci entusiasta "seconda stagione noir" (5 ottobre) : Questa sera torna su Canale 5 la miniserie SOLO con la seconda stagione. Marco Bocci, nei panni dell'agente infiltrato Marco Pagani, prenderà una decisione pericolosa(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Il 6 ottobre a Fregene anteprima mondiale del documentario “Maschere Nude” sulla scultrice Alba Gonzales e cerimonia XVII Premio ‘Pianeta Azzurro – I Protagonisti’ : Vincono la giornalista Federica Angeli, il saggista Costantino D’Orazio, il fotografo internazionale Roberto Granata, il poeta Dante Maffia, l’icona dei ristoranti fregenati ’Mastino’, il compositore e direttore d’orchestra Andrea Morricone. Premio speciale ‘Cielo e Mare’ al direttore di Qui Fregene, Fabrizio Monaco. Si terrà a Fregene il prossimo 6 ottobre l’appuntamento con le arti e la cultura del Premio Pianeta Azzurro ‘I Protagonisti’, ...

Solo 2 prima puntata : trama e anticipazioni 5 ottobre 2018 : Solo 2 prima puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Marco Bocci. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento venerdì 5 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Solo 2 prima puntata: trama e anticipazioni 5 ottobre 2018 La prima puntata inizia dove eravamo rimasti con il finale della scorsa stagione: Marco Solo, dopo aver simulato di giustiziare il collega ...

Harrow - dal 5 ottobre in prima visione assoluta in Italia su FoxCrime : Harrow, serie televisiva che ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, arriva in Italia in prima visione assoluta ogni venerdì dal 5 ottobre su FoxCrime

Sportitalia - Palinsesto Calcio 5 - 7 ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 4° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto.Telecamere accese per sette delle otto partite del turno e un grand...

Al Milano Film Festival il 5 ottobre è la giornata dell’anteprima italiana : Il 5 ottobre al Milano Film Festival è la giornata dell’anteprima italiana. Alle 20 allo spazio Oberdan spazio a The

StraFactor/ Prima puntata - i giudici : Elio - Pupo e Dark Polo Gang (oggi - 4 ottobre) : Dopo l’appuntamento con i primi BootCamp di X Factor, nel corso della seconda serata di oggi, giovedì 4 ottobre su Sky Uno parte anche la nuova edizione di StraFactor.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:12:00 GMT)

Matrix 3 ottobre 2018 con Nicola Porro : anticipazioni prima puntata - il fenomeno Cristiano Ronaldo : Non mancherà lo sport: Giorgia Rossi , Ivan Zazzaroni e Giampiero Mughini analizzeranno il fenomeno socio-sportivo di Cristiano Ronaldo . Verranno passate sotto la lente d'ingrandimento le luci ...

Il Segreto Anticipazioni 3 ottobre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Larraz e i rivoltosi hanno emesso una sentenza di morte per Francisca. Intanto Emilia riceve una lettera da consegnare alla Montenegro: il mittente è Maria!

Il docu-film This is Maneskin al cinema ad ottobre prima de Il ballo della vita con performance in diretta : info e trailer : Il docu-film This is Maneskin arriva al cinema ad ottobre per un giorno solo. Si tratta di un documentario sulla band di X Factor, seconda classificata nella scorsa edizione del talent show di Sky Uno, attualmente a lavoro sul nuovo disco di inediti, il primo della sua carriera. Il gruppo - guidato da Damiano - non ha trionfato per un soffio nel talent show dello scorso anno ma ha rilasciato l'ep Chosen, certificato disco di platino. Live ...

Gazzetta dello Sport : prima pagina 3 ottobre : Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine Corriere dello Sport: "Godybala" Anche il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina alla Champions League e alle vittorie di Juventus e Roma: le due ...