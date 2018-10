5 Stelle in discesa | boom Lega

Sondaggi - vola la Lega che sfiora il 34%. Calano invece i Cinque Stelle : -1 - 5% e discesa fino al 28 - 5% : La Lega vola in alto, sfiorando quota 34%, con il Movimento 5 Stelle, invece, in netta flessione: -1,5% di consensi che lo attestano al 28,5%. Gli ultimi rilevamenti pubblicati da Ipsos, in un Sondaggio per il Corriere della Sera, mostrano un allargamento della forbice del sostegno ai due partiti di governo, con il Carroccio che sarebbe saldamente primo nelle preferenze degli italiani. Se il partito di Matteo Salvini ha continuato a guadagnare ...