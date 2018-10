Una forte scossa di terremoto è stata avvertita, intorno alle 2.34 di questa notte, in provincia di Catania. ...

Cannabis terapeutica - i malati : “Monopolio non copre fabbisogno - ci negano prescrizione. Costretti a disobbedire” : “Siamo Costretti a disobbedire se vogliamo vivere in maniera dignitosa”. Simone Stara, presidente di “Seminiamo Principi”, è uno dei tanti pazienti italiani al quale è stata prescritta la Cannabis terapeutica. Una cura riconosciuta a livello legislativo nel 2013 e che negli ultimi anni è stata sempre di più utilizzata. “Il problema è che lo Stato ha il monopolio della produzione e non riesce a garantire il fabbisogno della produzione di Cannabis ...

Al via la lotteria degli scontrini e rottamazione ter delle cartelle : cosa prevede la bozza del decreto fiscale allegato alla manovra : Scatta l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all'Agenzia delle Entrate. E' quanto prevede l'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra di cui Adnkronos ha preso visione, che estende il processo di certificazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica. L'entrata in vigore dell'obbligo sarà graduale: dal primo luglio 2019 per i contribuenti con un volume d'affari ...

L'originario vizio cattocomunista del Pd : Chi conosce la storia del Partito Democratico e, ancor prima, del Partito Comunista di Enrico Berliguer, non si meraviglia più di tanto che la capogruppo comunale di Verona, Carla Padovani, sia un'attivista del movimento clericale cosiddetto "pro-vita", e, in quanto tale, si comporti.Il Pd è nato dalla fusione a freddo tra post-comunisti e democristiani di sinistra, tra i quali non mancavano i clericali "progressisti" pronti a ...

Catania - al cimitero trovate armi e migliaia di munizioni : erano nascoste in una tomba : Doppia operazione della squadra mobile. In uno dei cimiteri di Catania la polizia ha rinvenuto una mitraglietta Kalashnikov con due caricatori vuoti, due pistole, una cal. 7,65 e una cal. 38, e centinaia di cartucce. Le armi erano nascoste in un sacco nero all'interno di una tomba sigillata da un lucchetto.Continua a leggere

Linea Blu – Ventiseiesima puntata del 6 ottobre 2018 – Le sorprese dell’Adriatico. : Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, è tornato con la 24° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15:30 fino alla fine del mese di novembre. Oggi va in onda la Ventiseiesima […] L'articolo Linea Blu – Ventiseiesima puntata del 6 ottobre 2018 – Le sorprese dell’Adriatico. sembra essere il primo su Un Due ...

Paola Di Benedetto : “Con Monte ho un bel rapporto - basta finto gossip” : Francesco Monte criticato da Paola? La Di Benedetto sbotta su Instagram L’ultima interista di Paola Di Benedetto sembrava mettere in cattiva luce il rapporto che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva con Francesco Monte, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Federico Rossi aveva infatti affermato che preferiva non parlare di Monte, anche se poi sembrerebbe che abbia detto che Francesco ...

Terremoto Indonesia : il bilancio sale a 1.649 morti - trovati vivi 31 ragazzi intrappolati in due scuole : A una settimana dal Terremoto e dallo tsunami che hanno portato devastazione sull’isola di Sulawesi in Indonesia, sono stati trovati vivi 31 ragazzi che erano rimasti intrappolati in due scuole. Sono stati salvati dentro due istituti di formazione professionale: 23 nel sotto-distretto Marawola a Sigi, e altri 8 in quello di Tondo, località a sud e a nord di Palu, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’agenzia di soccorso ...

Coldiretti : al ristorante è fuorilegge un contenitore di olio su 4 : Al ristorante è fuorilegge 1 contenitore di olio su 4 (22%) che non rispetta l’obbligo del tappo antirabbocco, entrato in vigore quasi 4 anni fa con la Legge 30 Ottobre 2014, n. 161 che prevede anche sanzioni e la confisca del prodotto. È quanto ha denunciato la Coldiretti sulla base dei dati Ixe’ alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma che ha dato inizio alla raccolta delle olive in ...

Vitiligine : cure e cause : Parliamo di una malattia cronica della pelle, non congenita e non contagiosa, è caratterizzata da ipomelanosi o leucodermia, cioè dalla comparsa di chiazze non pigmentate. Il pigmento mancante è la melanina. (altro…) The post Vitiligine: cure e cause appeared first on Idee Green.

Una Vita Anticipazioni : da lunedì 8 a sabato 13 ottobre 2018 : Tutte le trame della soap spagnola per la seconda settimana del mese di ottobre.

Inzaghi : 'Ammiro Cutrone - ma...' : Questo il parere di Filippo Inzaghi riportato dalla Gazzetta dello sport.

Psg - Buffon sempre in bilico. Tuchel : 'Non so se gioca' : TORINO - In Francia, sui giornali e non solo, continua a tener banco il dilemma sul portiere titolare del Paris Saint Germain . 'L'Equipe' oggi scrive chiaramente di un aperto duello per il ruolo di ...

Primavera - Torino-Juventus : segui il derby in diretta dal Filadelfia : TORINO - Nella quarta giornata di campionato va in scena al Filadelfia il derby tra Torino e Juventus. La squadra di Baldini è a punteggio pieno dopo 3 partite mentre i granata, reduci da 2 vittorie ...

Serie B Perugia-Venezia - probabili formazioni e diretta alle 18. Dove vederla in tv : PERUGIA - Oggi alle 18 Perugia e Venezia scendono in campo al Curi nella gara valida per la settima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa, fin qui, hanno ottenuto un solo successo: in ...