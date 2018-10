eurogamer

: Zero Caliber VR arriva in Accesso Anticipato il prossimo mese #ZeroCaliberVR bit - Eurogamer_it : Zero Caliber VR arriva in Accesso Anticipato il prossimo mese #ZeroCaliberVR bit - vcorp75 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - vcorp75 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)VR è uno sparatutto realizzato per la realtà virtuale e sviluppato da XREAL Games, riporta VRfocus.Ebbene se siete appassionati del genere, a avete un visore VR che sta prendendo la polvere, vi farà piacere sapere che il gioco arriverà insu Steam il, mentre già nelle prossime settimane dovrebbere una versione demo da scaricare e provare.La trama ci catapulta in un mondo distopico in cui la guerra è all'ordine del giorno, inoltre la campagna ci permetterà di giocare in co-op multiplayer ma anche in giocatore singolo, come meglio preferiamo.Read more…