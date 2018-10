ilfattoquotidiano

: Zanna Bianca, Toni Servillo è la voce narrante: “Ricordo persino la casa dove ho letto il romanzo quando ero un bam… - Cascavel47 : Zanna Bianca, Toni Servillo è la voce narrante: “Ricordo persino la casa dove ho letto il romanzo quando ero un bam… - FQMagazineit : Zanna Bianca, Toni Servillo è la voce narrante: “Ricordo persino la casa dove ho letto il romanzo quando ero un bam… - TerlizziGerardo : RT @Lettera43: Per celebrare il legame speciale tra cane e uomo, @Alidays_ e @geotravelnet in collaborazione con @Adler_Ent lanciano un nuo… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Unad’autore per un grande classico. Anzi, “il classico” per eccellenza della letteratura americana per ragazzi. È per questo cheha accolto l’invito a prestarsi quale narratore di, il primo film d’animazione ispirato al capolavoro di Jack London in uscita il prossimo 11 ottobre.lahoil romanzo quando ero un bambino e ora, rimettendomici dentro, mi sono emozionato soprattutto narrando la scena della passeggiata in cui il piccoloè con sua madre ed improvvisamente, immerso nella wilderness della foresta, intuisce il grande mistero della vita: noi passiamo mentre ciò che ci circonda ci sopravviverà”. Diviso fra il teatro (“che resta il mio mestiere principale”) e il cinema (“lo faccio d’estate, mentre l’inverno è dedicato al palcoscenico…”) il grande attore napoletano trova di tanto in tanto lo spazio ...