Zamparini | il Riesame dispone i domiciliari | la palla passa alla Cassazione

Il Tribunale del Riesame dispone i domiciliari per Zamparini : Il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo il ricorso della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari, negati in prima istanza dal gip, per l’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini accusato tra l’altro di riciclaggio e autoriciclaggio. L’inchiesta e’ coordinata dai pm Dario Scaletta e Francesca Dessi’, dall’aggiunto Salvo de Luca e dal procuratore Francesco Lo Voi. Il provvedimento non ...