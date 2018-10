X Factor | due ex cantanti di Amici alle selezioni | Fedez una la manda a casa e l’altra

X Factor : ecco i due cantati che si contendono il posto di Asia Argento : Tra qualche giorno Sky svelerà il giudice che prenderà il posto di Asia Argento ad X Factor, ma sembra che a contendersi quel ruolo siano due cantanti. Secondo Vanity Fair sarà Sfera Ebbasta a sostituire Asia. “Stando a quanto apprende Vanityfair.it ci sarebbe anche un altro artista in lizza per il ruolo, il trapper Sfera Ebbasta. Conferme non ne abbiamo avute, né da Sky né dal managament del cantante, ma alcuni indizi ci porterebbero a ...