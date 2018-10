Volley | Supercoppa Italiana 2018 | programma | orari e tv Il calendario delle semifinali

oasport

: Volley, Supercoppa Italiana 2018: le quattro squadre ai raggi X. Perugia favorita con Leon, Modena debutta con Zayt… - fenomenogabry : Volley, Supercoppa Italiana 2018: le quattro squadre ai raggi X. Perugia favorita con Leon, Modena debutta con Zayt… - CronacheMc : VOLLEY - Il tecnico in vista del primo impegno stagionale (semifinale sabato contro Modena al PalaBarton di Perugia… - TinaAusten : Volley, Supercoppa Italiana 2018: le quattro squadre ai raggi X. Perugia favorita con Leon, Modena debutta con Zayt… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Nel weekend del 6-7 ottobre si disputerà ladimaschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club. Sabato si giocheranno le duePerugia-Trento e Civitanova-Modena. I Block Devils saranno favoriti contro i dolomitici trascinati dal fenomeno Leon, i Canarini puntano sul rientro di Ivan Zaytsev da opposto per sfidare la Lube di Leal e Juantorena. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glid’iniziopartite valide per ladimaschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in direta streaming su Rai Play. SABATO 6 OTTOBRE: 17.00 Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino 19.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Leo Shoes Modena DOMENICA 7 OTTOBRE: 15.00 ...