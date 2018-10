Volley femminile | Mondiali 2018 | statistiche e classifiche di rendimento Danesi miglior

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia alla seconda fase - le prossime avversarie ai raggi X. Che brividi con USA e Russia : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile con cinque vittorie conquistate in altrettanti incontri giocati. La nostra Nazionale vola a Osaka a punteggio pieno e può guardare con fiducia alle prossime quattro sfide con l’obiettivo di qualificarsi alla Final Six, onore riservato alle prime tre classificate della neonata Pool F. Conosciamo più fa vicino le prossime avversarie delle azzurre ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - perfetta mina vagante. Cammino vincente - 5 successi e Final Six nel mirino : L’Italia è riuscita a fare la differenza nelle prime cinque partite giocate ai Mondiali 2018 di Volley femminile, ha messo in mostra un eccellente livello di gioco e con grande caparbietà ha conquistato cinque vittorie consecutive lasciando per strada soltanto un set. A Sapporo (Giappone) le azzurre hanno confezionato il Cammino perfetto e hanno fatto capire di poter essere la vera mina vagante di questa rassegna iridata, una squadra che ...

L'Italia si è qualificata brillantemente alla seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile, la nostra Nazionale ha incantato in Giappone collezionando cinque vittorie in altrettante partite e si presenta così da imbattuta al prossimo turno. Le azzurre sono state perfette a Sapporo surclassando soprattutto la Cina Campionessa Olimpica e la quotata Turchia di Giovanni Guidetti: un pokerissimo che permette alle ragazze del CT Davide

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile batte anche la Cina : le parole delle protagoniste azzurre e dell’allenatore : Mondiali Femminili 2018: le dichiarazioni delle azzurre e di Davide Mazzanti dopo Italia-Cina finita sul punteggio di 3-1 DAVIDE MAZZANTI: “quella di oggi è una vittoria importantissima, ci permette di arrivare nella seconda fase a punteggio pieno e considerata la formula del Mondiale è un bel vantaggio. Voglio fare i complimenti alle ragazze perché dal secondo set in poi hanno iniziato a crescere e non si sono più fermate. Abbiamo ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzanti : “Battere la Cina era fondamentale - ora occasione per la Final Six”. Le parole delle azzurre : L’Italia ha surclassato la Cina ai Mondiali 2018 di Volley femminile, conquistando così la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e qualificandosi alla seconda fase a punteggio pieno. La nostra Nazionale ha fatto la differenza contro le Campionesse Olimpiche e ora si gode l’accesso alla seconda fase a punteggio pieno. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalle protagoniste tramite la FederVolley: Davide Mazzanti: ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia ruggisce e firma il pokerissimo - ora la Final Six è nel mirino. Buon gioco ma la strada è lunga : Cinque vittorie su cinque partite giocate, 15 punti raccolti e un solo set perso. Questi sono i numeri di una grande Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile, la nostra Nazionale è stata letteralmente perfetta nella prima fase e ha dimostrato la proprio forza surclassando la Cina Campionessa Olimpica e la temibile Turchia di Giovanni Guidetti. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno messo in mostra un gioco spumeggiante, caratterizzato da ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Il calendario delle partite delle azzurre : L’Italia si è qualificata brillantemente alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile demolendo tutte le avversarie che si è trovata davanti: 5 vittorie, 15 punti, un solo set perso. Score perfetto per la nostra Nazionale che ha letteralmente surclassato la Cina Campionessa Olimpica e la temibile Turchia di Giovanni Guidetti oltre ad avere passeggiato su Cuba, Bulgaria e Canada. Le azzurre si sono scatenate a Sapporo e ora si ...

