Vittorio Sgarbi lascia Forza Italia | ' Ora un nuovo progetto con Giorgia Meloni'

Vittorio Sgarbi lascia Forza Italia : 'Farò un nuovo partito insieme a Giorgia Meloni' : 'Rientrare? Macché. Voglio convincere anche Berlusconi a uscire da Forza Italia, che è diventata la sua pena. Lui deve chiudere la sua carriera politica in modo degno, e non può farlo circondato da minorati che lo portano alla rovina'. Così Vittorio Sgarbi, in una intervista a La Stampa, è senza freni dopo aver subito 'schiaffo di Sutri', in ...

Vittorio Sgarbi : 'Domenico Lucano come chi soccorreva gli ebrei durante il fascismo'. E lascia Forza Italia : La magistratura non deve interferire con la politica', ha aggiunto ancora Sgarbi. Intanto, accanto alla netta presa di posizione per il sindaco di Riace, Vittorio Sgarbi fa sapere che è intenzionato ...

Vittorio Sgarbi a Pietro Senaldi : 'Basta con Forza con Silvio Berlusconi ho rotto' : 'È un grande amarcord', spiega meditabondo il critico d'arte e parlamentare azzurro, 'c'entra il calcio, dove non sono un grande esperto ma c'entrano anche la politica e la memoria: mia madre mi ...

Vittorio Sgarbi lascia il gruppo di Forza Italia e accusa Silvio Berlusconi : 'Lo sgarbo a sua madre' : Vittorio Sgarbi lascerà il gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. La decisione del critico d'arte è giunta dopo la notizia della mancata partecipazione del leader degli azzurri, Silvio ...

Vittorio Sgarbi a Pietro Senaldi : 'Mi compro il Cervia e sfido Silvio Berlusconi. Anche in politica' : 'È un grande amarcord', spiega meditabondo il critico d'arte e parlamentare azzurro, 'c'entra il calcio, dove non sono un grande esperto ma c'entrano Anche la politica e la memoria: mia madre mi ...

Vittorio Sgarbi dedica una via a Giorgio Almirante : Una via dedicata a Giorgio Almirante? Se a Roma l'idea pare essere tramontata, dopo lo stop del sindaco Raggi, a Sutri, grazie al sindaco Vittorio Sgarbi, il sogno è diventato realtà.Il critico d'arte, con le ultime elezioni amministrative, è diventato primo cittadino di questo paesino in provincia di Viterbo che sta cercando in tutti i modi di ravvivare con una serie di iniziative. "Speriamo che il coraggio del sindaco Sgarbi possa essere di ...

Vittorio Sgarbi si butta nel calcio : «Faccio il Milan Marittima» : Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi «Ho intenzione di comprare un altro Milan, il Milan Marittima». Nella testa di Vittorio Sgarbi, il progetto è chiarissimo: il celebre critico d’arte, infatti, vuole investire nel calcio comprando una squadra, più precisamente ...

Vittorio Sgarbi compra il Cervia calcio : farà il Milan Marittima : Il popolare critico d’arte Vittorio Sgarbi entra nel mondo del calcio. Per l’annuncio ha scelto il web con un filmato

Miss Italia 2018 ospite a ‘Porta a Porta’ : Carlotta Maggiorana accanto a Bruno Vespa e Vittorio Sgarbi [GALLERY] : Carlotta Maggiorana a suo agio a ‘Porta a Porta’, la neo reginetta di bellezza nella trasMissione Rai di Bruno Vespa Miss Italia 2018 ha presenziato all’ultima puntata di ‘Porta a Porta‘. Lo storico programma condotto da Bruno Vespa ha ospitato la bellissima marchigiana Carlotta Maggiorana, che al fianco di Vittorio Sgarbi e degli altri ospiti, si è destreggiata tra le domande del presentatore e dei presenti. ...

Aida Nizar perde la testa per Vittorio Sgarbi?? La D’Urso li farà incontrare? : Vittorio Sgarbi nei pensieri di Aida Nizar: la D’Urso li farà incontrare? La nuova stagione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso è ripartita solo da qualche giorno e sul fronte discussioni siamo già sistemati. Quest’anno la conduttrice ha deciso d’invitare Aida Nizar come ospite fissa nel programma, oltre che a Domenica Live. Il ciclone spagnolo si è subito distinto. A pochi secondi dall’ingresso in studio, la spallina dell’abito rosso di ...

Silvio Berlusconi e la drammatica confessione a Vittorio Sgarbi nel giorno di Ferragosto : L’amarissimo sfogo di Silvio Berlusconi a Vittorio Sgarbi nella giornata di Ferragosto delineano il momento tragico per Forza Italia L’amarissimo sfogo di Silvio Berlusconi. Una confidenza, racconta un retroscena della Stampa, fatta a Vittorio Sgarbi a Ferragosto. “Senza di me crolleranno al 7 per cento”. Il soggetto, ovviamente, sono i dirigenti di Forza Italia, i possibili eredi del Cav. “Né Antonio ...

Silvio Berlusconi - drammatico sfogo con Vittorio Sgarbi a Ferragosto : 'Senza di me...' - ecco perché tace : L'amarissimo sfogo di Silvio Berlusconi . Una confidenza, racconta un retroscena della Stampa , fatta a Vittorio Sgarbi a Ferragosto. 'Senza di me crolleranno al 7 per cento'. Il soggetto, ovviamente, ...

Vittorio Sgarbi annuncia : 'Torna Sgarbi Quotidiano su Rete 4. Ho parlato con Berlusconi - e...' : A volte tornano e questa ne è la riprova: dopo anni di interruzione il palinsesto di Mediaset riaccoglierà Sgarbi Quotidiani. Ad annunciarlo al programma radiofonico La Zanzara è Vittorio Sgarbi in ...

Vittorio Sgarbi annuncia l'intitolazione di una strada a Gianroberto Casaleggio a Sutri : A Sutri una strada per Gianroberto Casaleggio. Ad annunciarlo è il sindaco del paese in provincia di Viterbo, Vittorio Sgarbi. "Il suo merito è quello di aver creato dal nulla, un partito fondato sul nulla, senza idee, con parlamentari venuti dal nulla, anche loro senza idee, portandolo al 30%. Casaleggio è stato un genio, autore di un vero miracolo. Per questo va ricordato".Fortemente critico nei confronti dei 5 Stelle, il ...