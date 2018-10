View2 Go - View2 Plus e Harry2 sono disponibili in Italia : Arrivano le tre new-entry firmate Wiko: View2 Go, View2 Plus e il “piccolo ma grande” Harry2 L’attesa è terminata: Wiko annuncia ufficialmente la disponibilità sul mercato Italiano delle sue tre novità presentate recentemente a IFA 2018 di Berlino. View2 Go, View2 Plus e Harry2 sono pronti a sbarcare nei negozi portando con loro la promessa di rendere l’esperienza utente sempre più coinvolgente, adatta a ogni esigenza e a un prezzo super ...

IFA 2018 : Wiko View2 Go - View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico : Anche ad IFA 2018, dopo un grande MWC, Wiko presenta tanti dispositivi, belli e giovanili tra cui un dispositivo con notch economico IFA 2018: Wiko View2 Go, View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico Anche Wiko è in vena di presentare una miriade di dispositivi anche ad IFA 2018 di Berlino dopo un grande […]