Video Milan Olympiacos 3-1 | highlights e gol della partita Europa League gruppo F

Milan-Olympiacos - Higuain manda su di giri i rossoneri : sinistro atomico del Pipita - il Video del gol : Prima Cutrone, poi Higuain manda no su di giri il Milan in Europa League: contro l’Olympiacos la squadra rossonera sta vincendo in rimonta Prima il bellissimo gold di Patrick Cutrone, poi quello del Pipita Gonzalo Higuain hanno portato il Milan su un risultato che piace alla squadra di Gattuso. I rossoneri , nel match valido per i gironi di Europa League, stanno affrontando l’Olympiacos e stanno vincendo grazie all’ultima ...

Milan-Olympiacos 3-1 - DIRETTA LIVE : la doppietta di Cutrone. I Video dei gol : 78′ GOL DEL MILAN, 3-1 Cutrone. Cross basso di Calhanoglu e Cutrone come un falco mette in rete 75′ GOL DEL MILAN, HIGUAIN .Dategli una palla e sarà gol Pipita servito da Suso trasforma in rete 73′ Tentativo di Fetfatzidis dal limite, palla di poco a lato 71′ SOSTITUZIONE OLYMPIACOS, esce Nahuel ed entra Podence 70′ […] L'articolo Milan-Olympiacos 3-1, DIRETTA LIVE : la doppietta di Cutrone. I video dei gol ...

Milano Games Week 2018 - cosa aspettarsi dalla fiera dei Videogame : Come per esempio Forza Horizon 4 , il videogame legato al mondo dei motori, e il videogioco d'avventura Ori and the Will of the Wisps, giocabile per la prima volta in anteprima nel nostro Paese. ...