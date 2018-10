VIDEO | GF Vip | Giulia Salemi e Francesco Monte | attrazione fatale in Caverna

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi - insieme nella caverna - prime coccole. Guarda i VIDEO : Francesco Monte e Giulia Salemi, insieme nella caverna, stanno approfondendo la loro conoscenza con qualche atteggiamento che sembra ben più L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi, insieme nella caverna, prime coccole. Guarda i VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 3 news - Francesco e Giulia sempre più vicini | VIDEO : La prima coppia del Grande Fratello Vip 3 potrebbe essere formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due concorrenti del reality show sono sempre più vicini e ormai non si può parlare di una semplice amicizia. Nella scorsa puntata, i due hanno smentito un possibile flirt, ma hanno dichiarato: “Mai dire mai”. Giulia, però, vuole vederci chiaro, perché il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe essere ancora occupato ...

Grande Fartello Vip : è ufficiale - lunedì sera ci sarà un nuovo ingresso. Guarda lo spot (VIDEO) : Dopo giorni di rumor adesso è ufficiale: lunedì sera ci sarà un nuovo ingresso al Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ VIDEO - coccole e carezze tra Elia Fongaro e Giulia Salemi : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - lacrime per la Marchesa : “La mia vita è stata sempre un sogno” | VIDEO : I giorni passano nella casa del Grande Fratello Vip 2018 e tra scherzi e risate c’è anche spazio per un pizzico di malinconia. I concorrenti ormai non vedono da circa quindici giorni i propri cari e nei momenti di vuoto è lecito che un pensiero sia rivolto proprio a loro. C’è chi sente la mancanza dei propri figli, chi della fidanzata e qualcuno anche dei propri genitori. Ieri sera, dopo la cena, la Marchesa del Secco d’Aragona ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo entra nella Casa : il commento dello psichiatra Raffaele Morelli VIDEO : Lory Del Santo è sotto l'attenzione mediatica per la sua scelta di entrare al GF VIP dopo il lutto del figlio suicida. Anche lo psichiatra Raffaele Morelli parla di questo ingresso nella Casa più ...

Fabio Basile ha bestemmiato?/ Grande Fratello Vip 2018 - la manager minaccia querele : "Il VIDEO? Una montatura" : L'agenzia di Fabio Basile è pronta a dare battaglia per via di quello che è successo in rete con la presunta bestemmia del gieffino: il video è solo una montatura? Ecco la verità(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:18:00 GMT)

IVAN GONZALEZ/ VIDEO : sedute di fitness e complicità - ma Patrick resta a guardare (Temptation Island Vip) : IVAN GONZALEZ, il single è diventato la "preda" preferita di Valeria Marini che sembra essere entrata in crisi con il suo compagno Patrick Baldassari. Cosa accadrà? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:00:00 GMT)

VALERIA MARINI E PATRICK BALDASSARI/ VIDEO - la diva si scatena con un balletto sexy (Temptation Island Vip) : VALERIA MARINI e PATRICK BALDASSARI, stasera potremo assistere a un incredibile ribaltamento dei ruoli nel reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:31:00 GMT)

GF VIP : il pianto di Francesco Monte per Cecilia - per la mamma e per le prese in giro dello scorso GF Vip. Guarda il VIDEO : Poco fa Francesco Monte si è sfogato con Walter Nudo ed ha parlato di Cecilia Rodriguez. L'ex tronista con le

Grande Fratello Vip : scontro tra Valerio Merola a Maurizio Battista : "Per me sei un uomo morto". Guarda il VIDEO : Grande Fratello Vip Valerio Merola a Maurizio Battista:"Per me sei un uomo morto". Dopo le ultime nomination nella casa del

Grande Fratello Vip : il confronto tra Francesco Monte e Giulia Salemi subito dopo la puntata. Guarda il VIDEO : Tra i tanti argomenti trattati nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 1

VIDEO | GF Vip - Monte e Salemi continunano a flirtare : gatta ci cova? : Nella mattinata successiva alla puntata, la modella piacentina corre a dare il buongiorno all'ex tronista: i due sembrano...