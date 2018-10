Verona | mozione contro l aborto capogruppo Pd in consiglio comunale vota sì

Verona vota mozione anti-aborto. Emma Bonino : «Nostalgia reazionaria» : «Viviamo un periodo di nostalgia reazionaria. È quella tensione verso i “vecchi tempi d’oro”, in cui però proliferavano le discriminazioni sessuali e gli aborti clandestini». Emma Bonino conia un’efficace formula ossimorica per descrivere quello che è accaduto a Verona . Perché da oggi c’è una città in Italia che è ufficialmente contro l’aborto. Il consiglio comunale ha approvato nella notte una mozione della ...

Verona - capogruppo Pd vota mozione anti-aborto. Dem chiedono l’espulsione : “Grave errore” : Dopo il voto favorevole alla mozione anti-aborto della capogruppo del Pd in consiglio comunale a Verona , Carla Padovani, arrivano le richieste di dimissioni e dell'avvio della procedura di espulsione da parte di alcuni esponenti dem. Maurizio Martina parla di un "grave errore", Nicola Zingaretti afferma: "Non si procede con colpi di mano ideologici su temi così delicati".Continua a leggere

Verona approva la mozione contro l'aborto - la protesta delle donne vestite come nella serie Handmaid's tale : Verona dice 'no' all' aborto e 'sì' alla vita. Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere Lega nord Alberto Zelger che, in ...