Verona | mozione anti-aborto | sì da capogruppo PD Ultime notizie | Bonino | Nostalgia

Verona "città a favore della vita" : approvata una mozione contro l'aborto | E il Pd si spacca : Il provvedimento passa con 21 voti a favore e sei contrari. E nel partito scoppia il caso. La consigliera: "Ho votato secondo coscienza, nel Pd non c'è chiarezza". Interviene il segretario Martina: "La 194 non si tocca". Orlando: "Espellere la Padovani".

Verona vota mozione anti-aborto. Emma Bonino : «Nostalgia reazionaria» : «Viviamo un periodo di nostalgia reazionaria. È quella tensione verso i “vecchi tempi d’oro”, in cui però proliferavano le discriminazioni sessuali e gli aborti clandestini». Emma Bonino conia un’efficace formula ossimorica per descrivere quello che è accaduto a Verona. Perché da oggi c’è una città in Italia che è ufficialmente contro l’aborto. Il consiglio comunale ha approvato nella notte una mozione della ...

