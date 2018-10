Verona : Consiglio comunale - sì a sostegno iniziative prevenzione aborto (2) : (AdnKronos) - Per il Movimento 5 stelle “si tratta di un testo offensivo che va a colpire sia l’operato del sistema sanitario italiano sia la scelta personale di ogni cittadino – dichiara la consigliera Marta Vanzetto –. Non è una mozione pro vita, ma il semplice riconoscimento di contributi a qualc

Saluto romano in Consiglio a Verona : Saluto romano in Consiglio a Verona. Il consigliere Bacciga riserva la 'cortesia' alle donne di 'Non una di meno', seduta sospesa. La protesta di Non una di meno a Verona Le mozioni e la protesta ...