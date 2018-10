' Verona città della vita' | passa mozione antiaborto

Verona città istituzionalmente contro l'aborto? Cosa è successo stanotte : Nella notte Verona si è autoproclamata “città a favore della vita”. Il Comune, nella notte, con un 21 consiglieri favorevoli e 6 contrari, prende una posizione ufficiale sulla questione aborto. Il testo approvato infatti prevede di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, e promuovere il progetto regionale "Culla Segreta", “un ...

Verona : sindaco - al via il mese della Russia - città sempre più porta d'ingresso per Est Europa (2) : (AdnKronos) - Calato il sipario sull’Arena, si alzerà quello della Gran Guardia, che per due giorni, il 25 e 26 ottobre, diventerà quartier generale del Forum Euroasiatico, l’unico summit geopolitico in Italia, organizzato dal professor Antonio Fallico. Quest’anno saranno presenti circa 20 Paesi, da

Verona : sindaco - al via il mese della Russia - città sempre più porta d'ingresso per Est Europa : Verona, 3 ott. (AdnKronos) - Per Verona ottobre sarà il mese della Russia, con una serie di appuntamenti che dalla cultura aprono alla geopolitica e rafforzano sempre di più la sinergia tra la città e la Russia.Sabato 6 ottobre, infatti, arriva per la prima volta in Arena lo spettacolo russo “Romeo

Serie B - Salernitana-Verona 1-0. Lecce-Cittadella 1-1 e Spezia-Carpi 2-1 : E alla sesta la capolista cadde. Il sabato di Serie B si porta dietro la prima sconfitta dell'Hellas Verona prima in classifica. La squadra di Grosso perde in casa della Salernitana, 1-0,: decide la ...

Serie B - 6a giornata : Verona ko ma ancora primo - pari Cittadella a Lecce : Prima sconfitta stagionale per gli scaligeri in casa della Salernitana, 0-1,, i veneti impattano in Puglia. Spezia ok in rimonta col Carpi

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : Verona sempre primo - Benevento corsaro a Cittadella! : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, il Verona batte lo Spezia e si conferma in testa, il Benevento espugna Cittadella mentre il Carpi e il Lecce vincono entrambe in trasferta(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:46:00 GMT)

Il Verona supera il Cittadella. Avanzano Palermo e Pescara : Un bel sabato, in serie B, con il cambio al vertice fra venete. E' primo il Verona, il Cittadella era a punteggio pieno. Salgono Palermo e Pescara, il Lecce passa nel recupero. Spezia-Cittadella 1-0 ...

Verona corsaro a Crotone : vince e conquista la vetta. Perde il Cittadella - poker Palermo : ROMA - Emozioni e importanti novità in questa quarta giornata di Serie B . Il Verona è la nuova capolista grazie all'importante vittoria esterna ottenuta a Crotone che gli permette di scavalcare il ...

Verona : Valdegamberi (GM) - bene revoca cittadinanza onoraria a Poroshenko : Verona, 21 set. (AdnKronos) - “bene fa il Comune di Verona a togliere la cittadinanza onoraria al leader ucraino Poroshenko. Verona non ha nulla a che spartire con i metodi di Poroshenko - sono le parole affidate a una nota del Consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto) - né con le li

Verona : Daspo urbano - nessun bagarino nè abusivo in città per Baglioni e Bocelli (2) : (AdnKronos) - Grazie al Daspo e al grande lavoro delle forze di polizia, nessun bagarino era presente nelle vicinanze dell’Arena; nemmeno i venditori abusivi di merchandising sono potuti arrivare in centro con camioncini e carrelli, per l’attività del personale in borghese. Complessivamente, nel cor

Verona : Daspo urbano - nessun bagarino nè abusivo in città per Baglioni e Bocelli : Verona, 17 set. (AdnKronos) - In queste serate di grandi eventi, il Daspo urbano ha dimostrato tutta la sua efficacia. Infatti, durante i tre concerti di Claudio Baglioni e lo spettacolo di Andrea Bocelli, nessun bagarino, né venditore abusivo è stato segnalato in piazza Bra. “L’introduzione del Das

Avellino - il sindaco M5S copia il programma del primo cittadino di Verona : Il sindaco di Avellino ha copiato il programma del primo cittadino di Verona. Il grillino Vincenzo Ciampi , secondo il sito Irpiniafocus, avrebbe fatto un vero e propria copia e incolla delle linee ...