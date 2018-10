Verona : capogruppo Pd in Consiglio vota a favore mozione 'antiaborto' (2) : (AdnKronos) - Una decisione, quella di vota re a favore della mozione 'antiabortista' del Consiglio Comunale da parte della capogruppo Pd contestata anche dalla Donne Democratiche del Veneto: "Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato una mozione che impegna l’amministrazione a stanziare in bilanc

Pd - voto della capogruppo a Verona sull aborto - Martina 'Un grave errore'. Zingaretti 'No a colpi di mano contro 194' : Cronaca Verona , in consiglio comunale sì a una mozione contro l' aborto , anche dalla capogruppo del Pd

Verona - ok a mozione contro l'aborto. Capogruppo Pd vota a favore : E i dem alzano la voce nei confronti di Carla Padovani: "Chieda scusa, le sue posizioni inconciliabili con quelle del partito"

Comune Verona approva una mozione anti aborto. A favore capogruppo Pd - : Ventuno voti a favore e sei contrari. Il testo dichiara la "città a favore della vita" e prevede finanziamenti alle associazioni cattoliche per iniziative contro l' aborto. Protesta del movimento "Non ...

Verona - in consiglio comunale sì a una mozione contro l aborto - anche dalla capogruppo del Pd : Verona è ufficialmente contro l' aborto . Il consiglio comunale ha infatti approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione della Lega sottoscritta dal sindaco Federico Sboarina , ...

Il Consiglio comunale di Verona approva una mozione contro l'aborto. Ok anche dalla capogruppo del Pd : Il Consiglio comunale di Verona ha approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona "città a favore della vita" e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Il testo prevede di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, promuovere il progetto regionale "Culla ...