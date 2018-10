Valerio Scanu vs Maria De Filippi Ancora gossip dopo le frecciatine | un' artista lo

'Dieci' - il nuovo album di Valerio Scanu per i 10 anni di carriera : Un disco che parla d'amore in tante forme differenti e sfaccettature, dell'amore come attitudine da cui scaturisce la propria visione del mondo e il modo con cui ci si …

Maria De Filippi - come si è ridotto Valerio Scanu : 'Non posso parlare se no rischio la querela' : In occasione della conferenza stampa per la promozione del suo nuovo cd, Dieci , Valerio Scanu torna a parlare indirettamente di Maria De Filippi . Il tutto è partito da una domanda posta da una ...

Valerio Scanu presenta Dieci - da Amici al nuovo album ripercorre 10 anni di carriera : Valerio Scanu presenta Dieci, il nuovo album di inediti in uscita oggi - venerdì 5 ottobre - per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera. Modera l'incontro Elvira Serra del Corriere della Sera che con Scanu condivide le origini: entrambi sono sardi. Oggi esce anche un altro album che celebra i 10 anni di carriera di un altro artista italiano: si tratta di Alessandra Amoroso che compie 10 anni in musica proprio insieme a Scanu. I due ...

Valerio Scanu - 10 anni di carriera celebrati con il nuovo album Dieci : ‘Ho detto tanti vaffa’ : “Nessun rimpianto, nessun rimorso”. E dalla sicurezza con cui lo dice, c’è da credergli: Valerio Scanu festeggia Dieci anni di carriera (era il 5 ottobre 2008 quando, appena diciottenne, si sedeva ad uno dei banchi nella scuola di Amici, il talent di Canale 5) con un disco di inediti, dopo aver celebrato la ricorrenza anche con un’autobiografia dal titolo Giuro di dire la verità. Intanto l’album si chiama Dieci, ...

Instore Tour di Valerio Scanu per Dieci - annunciati tutti gli eventi firma copie per il nuovo album : L'Instore Tour di Valerio Scanu per Dieci parte nel giorno del rilascio del disco. L'album, il cui approdo sul mercato è atteso per il 5 ottobre, contiene 10 inediti che raccolgono le esperienze fatte fino a questo momento tra vita privata e lavoro, a partire dall'esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi. Il disco sembra incentrato sul tema dell'amore, quello declinato in tutte le sue forme ma anche della maniera in cui siamo capaci di ...

Valerio Scanu - esce 'Dieci' - il nuovo album : Capovolgo il mondo 6. Dannata distanza 7. Paradiso e inferno 8. Infrangibile 9. Un pò di tempo 10. L'ultimo spettacolo

Valerio Scanu - domani esce 'Dieci' - il nuovo album : Si intitola 'Dieci', come il numero dei brani inediti che lo compongono, ma soprattutto come gli anni della sua carriera, iniziata nel 2008 con la partecipazione ad 'Amici' , il nuovo album di Valerio ...

Inciampando dentro un’anima è il nuovo singolo di Valerio Scanu scritto da Pierdavide Carone : Si intitola Inciampando dentro un'anima il nuovo singolo di Valerio Scanu. Il brano è stato scritto dall'amico e collega italiano Pierdavide Carone, noto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. Pierdavide ha portato al trionfo Scanu al Festival di Sanremo 2010 con il brano Per tutte le volte che, una ballata perfetta per la kermesse canora che ha portato Valerio a vincere tra i Campioni quell'anno sbaragliando l'agguerrita ...

Copertina e tracklist di Dieci - il nuovo album di Valerio Scanu per i 10 anni di carriera : Sono già trascorsi Dieci anni dalle prime canzoni di Valerio Scanu e l'artista festeggia nel 2018 con l'album Dieci, in occasione del suo primo decennio di carriera. Dieci è il titolo del suo prossimo album, disponibile dal prossimo 5 ottobre in versione fisica e digitale e in tutte le piattaforme streaming su etichetta NatyLoveYou, in distribuzione con Believe. Valerio Scanu è un artista indipendente e ha fondato negli scorsi anni la sua ...

Arriva il 5 ottobre 'Dieci' - il nuovo album di Valerio Scanu : É un'attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. 'In questo album, ho voluto affidarmi completamente a ...

«Dieci» anni di carriera per Valerio Scanu : in arrivo il nuovo album - : É un'attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. «In questo album ho voluto affidarmi completamente a ...

Dieci è il nuovo album di Valerio Scanu in uscita ad ottobre per i 10 anni di carriera : Uscirà il 5 ottobre il nuovo album di Valerio Scanu. Il nuovo disco del cantautore sardo si intitolerà Dieci e parlerà d'amore in tante forme differenti. Non è soltanto quel sentimento che ci lega ad un'altra persona, è qualcosa di più. É un'attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. In Dieci, Valerio Scanu non ha voluto scrivere. La sua decisione è ...

Valerio Scanu annuncia il concerto di Natale - A Christmas Carol a Roma : biglietti in prevendita : Valerio Scanu annuncia il concerto di Natale, un appuntamento ormai tradizionale che anche quest'anno si conferma nella città di Roma. Con un post su social network, Valerio Scanu porta una ventata natalizia sui social per annunciare il suo nuovo evento: A Christmas Carol. La data è quella del 15 dicembre, la location è l'Auditorium Parco della Musica di Roma. "La purezza di un bambino... la potenza dell’immaginazione, l’anima sussulta, ...

Valerio Scanu - la sua vita felice con 10 chihuahua : Una vita a quattro zampe perché in fondo Valerio Scanu si sente più a suo agio con gli amati chihuahua che con gli umani. Una famiglia allargata protagonista su Instagram del cantante e che ha voluto raccontare in una lunga intervista a Il Mattino per sensibilizzare tutti al problema degli animali abbandonati in estate. Un problema che non accenna ad essere risolto per la crudeltà evidente di quanti camminano a due zampe ma dovrebbero ...