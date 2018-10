USA | senzatetto si addormenta | dipendenti lo svegliano con una secchiata d' acqua VIDEO

L'uomo accUSAto di aver rubato fondi per il senzatetto si difende : "C'è una spiegazione chiara - anzi cristallina" : È stato accusato, insieme alla fidanzata, di aver sottratto i 400mila dollari raccolti per un senzatetto grazie ad una raccolta fondi da lui stesso lanciata su GoFundMe insieme alla sua compagna. Mark D'Amico, 39 anni, è recentemente comparso in aula per rispondere di altre accuse: è stato infatti arrestato per un fatto correlato all'ottobre 2017, quando è stato trovato alla guida con una patente sospesa. In ...

Senzatetto le dà ultimi soldi - lei avvia raccolta fondi ma lui accUSA : “Si è presa tutto” : L'uomo l'aveva aiutata dandole i suoi ultimi soldi per fare benzina, come ringraziamento la donna aveva avviato una raccolta fondi online per comprargli casa a cui avevano aderito in tanti. Ora però il clochard l'accusa di essersi intascata gran parte della somma di 400mila dollari raccolta per lui.Continua a leggere

Il senzatetto le regalò 20 dollari - ora l'accUSA : "La raccolta fondi per ringraziarmi è finita in Bmw e vacanze" : Lo scorso ottobre, Kate McCloure era rimasta bloccata senza benzina su una strada in Philadelphia. Il senzatetto Johnny Bobbitt le aveva prestato i suoi ultimi 20 dollari, per aiutarla a tornare a casa. Il gesto era stato apprezzato dalla ragazza, che ha deciso di ringraziarlo, avviando una campagna di raccolta fondi su GoFoundMe, da destinare al senzatetto. La storia si era diffusa sui social e in molti hanno voluto aiutare il giovane ...

Fukushima - Tokyo sotto accUSA : "Senzatetto USAti per bonificare" : Migranti, profughi, disabili, anziani e senzatetto assunti, come cavie, per bonificare la centrale nucleare di Fukushima. Lavoratori probabilmente contaminati dalle radiazioni, ma anche sottopagati e ...