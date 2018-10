USA | Kavanaugh | oggi il voto procedurale | domani quello finale

Kavanaugh : accUSAtrice in copertina Time : La copertina è stata creata dall'artista John Mavroudis, di San Francisco, e mostra la donna nell'iconica immagine rimasta ormai impressa nella mente degli americani e del mondo, mentre con gli occhi ...

USA - 650 docenti : no a Kavanaugh giudice : 3.26 In una lettera aperta al New York Times oltre 650 docenti di diritto chiedono che il Senato non confermi Brett Kavanaugh alla corte suprema Usa. "Abbiamo vedute differenti su Kavanaugh ma siamo uniti nel credere che egli non abbia il giusto temperamento giudiziario, una delle qualità più importanti per un giudice", si legge nella lettera in cui si spiega che per temperamento giudiziario si intendono anche l'imparzialità e l'obiettività.

Donald Trump ha preso in giro la donna che accUSA Brett Kavanaugh : Durante un comizio in Mississippi ne ha fatto una sua imitazione, facendo capire di pensare che si sia inventata tutto The post Donald Trump ha preso in giro la donna che accusa Brett Kavanaugh appeared first on Il Post.

USA - Casa Bianca autorizza estensione indagini su Kavanaugh : La Casa Bianca ha autorizzato l'Fbi a espandere le indagini su Brett Kavanaugh interrogando chiunque si ritenga necessario, purché il lavoro si esaurisca entro la fine di questa settimana. Lo riporta ...

USA - è iniziata l'indagine dell'Fbi sul giudice Kavanaugh : Flake, conservatore ma critico della politica del presidente, ha proposto di far slittare il voto per consentire al Bureau di indagare. La richiesta ha determinato un inaspettato cambiamento di ...

L’FBI ha contattato Deborah Ramirez - la seconda donna ad aver accUSAto il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali : L’FBI ha contattato Deborah Ramirez, la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali, nell’ambito dell’indagine ordinata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima che il Senato confermi la sua nomina a giudice della The post L’FBI ha contattato Deborah Ramirez, la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Perché il caso Kavanaugh va oltre la poltrona della Corte Suprema USA : ... ma il giorno dopo l'audizione aveva annunciato che avrebbe comunque votato la ratifica a Kavanaugh " Il senatore, personaggio chiave della storia, chiuderà la sua carriera politica a breve, ...

Kavanaugh : seconda accUSAtrice collaborerà con Fbi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

USA - ora Fbi deve indagare su Kavanaugh : La polizia federale americana è stata incaricata da Trump di approfondire le accuse di abusi sessuali sul giudice candidato alla Corte Suprema. La decisione su richiesta di un senatore repubblicano. L'...

USA - Kavanaugh incassa primo via libera | Trump ordina all'Fbi di indagare sul giudice : Il presidente degli Stati Uniti ha "raccolto" la proposta avanzata dal Senato che ha permesso di sbloccare il voto in Commissione Giustizia

USA - ok dalla commissione Giustizia alla nomina di Kavanaugh : ora il voto in Senato. Ma repubblicano chiede il rinvio : Brett Kavanaugh passa il primo esame. La commissione Giustizia del Senato ha approvato la nomina alla Corte suprema del giudice conservatore, nonostante le accuse di aggressione sessuale da parte di tre donne. Ora la nomina dovrà essere confermata in seduta plenaria dal Senato. Si sono espressi a favore i repubblicani, contro i democratici. Il voto sulla nomina del conservatore, scelto dal presidente Donald Trump, avviene un giorno dopo davanti ...

USA - i gesuiti chiedono a Trump di bloccare la nomina di Kavanaugh : Negli Stati Uniti non si ferma la bufera su Brett Kavanaugh , nominato da Trump alla Corte suprema, finito al centro di uno scandalo per le accuse di molestie sessuali, sollevate da una donna, ...

Gli USA hanno capito che con la nomina di Kavanaugh sono andati troppo oltre - ossia stanno distruggendo il Paese con gli interessi di parte. ... : In secondo luogo bisogna capire cosa c'è dietro, un puritanismo del nuovo mondo adattato ai rispettivi interessi. Ma dove gli interessi vengono meno a seguito della constatazione che si sta facendo ...

USA - la deposizione di Ford contro il giudice Kavanaugh : 'Lui rideva durante l'aggressione' : 'Alzarono il volume della musica. Fui spinta sul letto e Brett si mise sopra di me. Iniziò a muovere le mani sul mio corpo e a strusciarsi'....