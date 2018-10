Uomini e Donne | trono classico | Nicola Panico racconta la verità in lacrime | Video

Manuel Vallicella e Martina Luchena - flirt in corso?/ Uomini e Donne : "Sei il tronista più bono!" : flirt in corso tra Manuel Vallicella e Martina Luchena? Lo scambio di messaggi su Instagram non passa inosservato. Lei: "Sei il tronista più bono!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:44:00 GMT)

Sara Affi Fella/ Uomini e Donne - tutta la verità : Maria De Filippi e la sua particolare reazione : Maria De Filippi è rimasta del tutto incredula dopo avere scoperto tutta la verità sul trono fake di Sara Affi Fella. Di lei si è parlato ampiamente nella puntata di ieri, ecco il riassunto.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:13:00 GMT)

Nicola Panico in lacrime a Uomini e Donne : “Sara ha usato me e voi” : Uomini e Donne, Nicola Panico: le ultime rivelazioni su Sara Affi Fella E’ appena andata in onda l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione ampio spazio è stato dedicato a Nicola Panico, il quale è stato invitato in studio dalla redazione per dire finalmente tutta la verità sul “caso” Sara Affi Fella. L’uomo è entrato in studio, visibilmente provato e imbarazzato, e dopo ...

Uomini E Donne puntata di oggi : Nicola Panico racconta la verità su Sara Affi Fella ed il pubblico apprezza. Leggi cosa è successo : Nicola Panico racconta la verità su Sara Affi Fella e ci mette la faccia, il pubblico apprezza: ecco come è L'articolo Uomini E Donne puntata di oggi: Nicola Panico racconta la verità su Sara Affi Fella ed il pubblico apprezza. Leggi cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Incredibile a Uomini e Donne - Nicola Panico in studio : “Sara Affi Fella voleva sposarmi” [FOTO] : 1/9 ...

Uomini e Donne – Chi è Rodolfo Salemi? Il nuovo corteggiatore di Mara Fasone tra lavoro - tv e politica [GALLERY] : Rodolfo Salemi è il nuovo corteggiatore di Mara Fasone a ‘Uomini e Donne’, il 33enne di Viareggio s’interessa di politica e farmaceutica Rodolfo Salemi, secondo le anticipazioni del programma ‘Uomini e Donne’, è il nuovo corteggiatore di Mara Fasone. Dopo i litigi con Teresa Langella ed a seguito della conoscenza con Giovanni Cuocci (VEDI QUI), la tronista palermitana pare essere affascinata anche dal nuovo ...

Uomini E DONNE/ Luigi Mastroianni contro Nicola Panico : "Hai perso la dignità" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Il pubblico stufo dei continui attacchi di Teresa Langella a Mara Fasone. Lorenzo Riccardi attacca Luigi Mastroianni.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Uomini e Donne news - Federico e Teresa di nuovo insieme? Uno strano viaggio : Federico Rubini torna da Teresa a Uomini e Donne: news e anticipazioni Come sempre succede in questi casi, regna il più assoluto silenzio sul trono Classico di Uomini e Donne. news e anticipazioni hanno raccontato che Federico e Teresa non si rivedranno più e che quindi il corteggiatore non metterà più piede in trasmissione. Le ultime […] L'articolo Uomini e Donne news, Federico e Teresa di nuovo insieme? Uno strano viaggio proviene da ...

Anticipazioni Uomini e donne di oggi - Sara viene smascherata dall'ex : 'Mi voleva sposare' : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 di cui oggi verra' trasmesso un nuovo appuntamento dedicato al trono classico. In studio vedremo non solo i quattro tronisti in carica, ma anche un'ospite 'speciale'. Stiamo parlando di Nicola Panico, il quale ha scelto di raccontare tutta la verita' sulla sua ex fidanzata Sara Affi Fella e di raccontare al pubblico quello che è successo durante il ...

GIADA ORMANDO - CHI È? / Uomini e donne - la corteggiatrice fa piangere Lorenzo Riccardi - poi.. (Trono Classico) : Chi è GIADA ORMANDO di Uomini e donne? La corteggiatrice bolognese causa la dura relazione di Lorenzo Riccardi quando lo rimprovera di avere abbandonato gli studi troppo presto.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Martina Sebastiani : "Andrea dal Corso a Uomini e Donne? Avrei aspettato" : Ieri pomeriggio durante Uomini e Donne, la presenza di Andrea dal Corso ha sorpreso un po' tutti. L'ex tentatore di Temptation Island che fino a poche settimane prima ha fatto perdere la testa a Martina Sebastiani con la quale ha avuto una breve relazione terminata a Settembre, è diventato corteggiatore per Mara Fasone.La mossa di Andrea non ha lasciato indifferente la sua ex fiamma che ha assistito al suo arrivo nella trasmissione ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : ecco come Maria De Filippi stupisce tutti : La calma e la serietà con cui Maria De Filippi ha affrontato il caso di Sara Affi Fella durante la puntata di giovedì di Uomini e Donne hanno spiazzato il pubblico, da sempre abituato alle sfuriate della padrona di casa contro i “traditori” della trasmissione. La questione era delicata e le reazioni pacate di Maria De Filippi sono state molto apprezzate dagli spettatori che hanno commentato la puntata su Twitter: “Maria che rispetta sempre ...

Nicola Panico a Uomini e donne : l’ex di Sara Affi Fella ospite in studio oggi : Uomini e donne e il trono classico sono pronti a chiudere proprio oggi la questione Sara Affi Fella. Nicola Panico ieri pomeriggio è stato “protagonista” con le rivelazioni portate in studio da Claudio, uno dei redattori del programma. Non potendo fare il suo nome, il giovane ha riportato le parole di questo “informatore” che gli ha fatto sentire anche gli audio di Sara Affi Fella confermando che la storia non è così ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 4 ottobre 2018 : Parla la Ragazza Segnalata da Karina! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 4 ottobre 2018: Teresa fa delle scoperte choc su Federico! Antonella e Luigi si abbracciano… Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa ascolta il racconto dell’amica di Karina Cascella, mentre Federico si elimina! Grande intesa tra Lorenzo e Giulia che, però, fa un ballo con Luigi il quale è molto attratto da Antonella! Mara conosce Rodolfo e viene criticata! Ritornano le ...