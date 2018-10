Uomini e Donne oggi | Nicola Panico in studio | Gianni Sperti contro Lorenzo

“Abbiamo fatto l’amore in macchina”. Uomini e Donne - Teresa Langella resta pietrificata : Al trono classico di Uomini e Donne non ha vita facile Mara Fasone, la tronista accusata su più fronti sin dall’inizio del programma. Ma anche per la collega (e rivale, visto l’astio) Teresa Langella le cose si stanno facendo sempre più complicate. Il percorso alla ricerca dell’anima gemella è appena cominciata, ma la napoletana che abbiamo conosciuto a Temptation Island sta già rischiando di perdere i suoi corteggiatori ...

Uomini e Donne - Martina ancora contro Mara : frecciatina sui presunti ritocchi della tronista : Uomini e Donne, Martina Sebastiani di nuovo contro Mara: “Pure io se vado dal chirurgo vinco 20 concorsi di bellezza” La nuova tronista Mara Fasone pare proprio non piacere a Martina Sebastiani. Le male lingue potrebbero dire che ad alimentare questa sua antipatia, forse, sia il fatto che Andrea Dal Corso (suo ex flirt) abbia […] L'articolo Uomini e Donne, Martina ancora contro Mara: frecciatina sui presunti ritocchi della ...

Uomini e Donne anticipazioni : MARA e ANDREA DAL CORSO - primi problemi : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nello studio di Maria De Filippi giovedì 4 ottobre 2018. Ad inizio puntata, Teresa Langella ha scelto di eliminare tanti suoi corteggiatori e a quel punto MARA Fasone è intervenuta sottolineando quanto la collega tronista stesse facendo ciò che le aveva rimproverato soltanto qualche settimana prima; l’ex tentatrice di Temptation Island ha risposto ...

Ascolti tv pomeriggio - 4 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Chi ha vinto fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne secondo gli Ascolti tv del pomeriggio del 4 ottobre 2018? La nuova settimana di sfida fra i tre programmi rispettivamente in onda su Rai 1, Rai 2 e Canale 5 volge al termine. Maria De Filippi è sempre in testa, ma non c’è alcuna garanzia che le cose continueranno ad andare sempre così. Cateria Balivo e Bianca Guaccero sono, infatti, più agguerrite che mai. Cosa è successo ieri, ...

Martina Sebastiani commenta Mara Fasone e Andrew a Uomini e Donne : Uomini e Donne: il pensiero di Martina su Andrea Dal Corso e Mara Fasone L’arrivo di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne con lo scopo di corteggiare Mara Fasone ha creato molto scalpore ieri in studio, e ieri sera anche la sua ex Martina Sebastiani ha voluto esprimere il suo commento riguardo al fatto. In realtà l’ex fidanzata di Temptation Island ha mostrato ai suoi fan, durante una diretta su Instagram, molta perplessità per quanto ...

Registrazione Uomini e donne/ Trono Classico : Mara Fasone lascia a casa Andrea Dal Corso (4 ottobre) : Registrazione Uomini e donne, anticipazioni Trono Classico del 4 ottobre 2018. Mara Fasone lascia a casa Andrea Dal Corso, l'ex corteggiatore sbotta in studio.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:08:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne di oggi - Sara viene smascherata dall'ex : 'Mi voleva sposare' : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 di cui oggi verrà trasmesso un nuovo appuntamento dedicato al trono classico. In studio vedremo non solo i quattro tronisti in carica, ma anche un'ospite 'speciale'. Stiamo parlando di Nicola Panico, il quale ha scelto di raccontare tutta la verità sulla sua ex fidanzata Sara Affi Fella e di raccontare al pubblico quello che è successo durante il ...

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? La decisione della coppia (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? La coppia ha preso una decisione molto particolare...(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Teresa Langella contro Mara Fasone - web furioso : "Adesso basta!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il pubblico stufo dei continui attacchi di Teresa Langella a Mara Fasone: "Non ne possiamo più!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Teresa Langella ha perdonato Federico? La decisione definitiva della tronista (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Martina Escher è la corteggiatrice preferita di Luigi Mastroianni? Sguardi e gesti inaspettati in studio(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Vittorio Parigini rimpiazza l'ex tronista con una nuova ragazza : Nella puntata di oggi, giovedì 4 ottobre, di Uomini e Donne era di scena l'attesissimo scandalo- Sara Affi Fella . Dell'ex tronista 'traditrice', aveva partecipato al programma come tronista pur ...

Spoiler Uomini e donne - Andrew già deluso da Mara Fasone che porta in esterna Rodolfo : Arrivano nuove anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, di cui in queste ore è stata registrata una nuova puntata del trono classico. Come ben saprete, in studio è arrivato anche Andrea Dal Corso, meglio noto al grande pubblico di Temptation Island con il nome di Andrew. Il tentatore fece perdere la testa alla bella Martina, che scelse di chiudere la sua relazione con il fidanzato Gianpaolo e adesso Andrew è stato chiamato in studio da Mara ...

Uomini e Donne anticipazioni - doppia batosta per Teresa : i messaggi segreti di Federico e Antonio : anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella elimina definitivamente il corteggiatore Federico Rubini, ma riceve una batosta pure da Antonio Si complica il percorso di Teresa Langella a Uomini e Donne. A poche settimane dall’inizio del programma, la tronista napoletana sta per perdere i suoi corteggiatori preferiti. Anzi, uno l’ha già perso: Teresa ha deciso di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, doppia batosta per ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : la reazione di Maria De Filippi che ha sorpreso il pubblico : La reazione pacata di Maria De Filippi di fronte al caso Sara Affi Fella ha spiazzato il pubblico di Uomini e Donne, abituato alle sfuriate della padrona di casa contro i traditori della trasmissione. ...