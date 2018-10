UNA VITA | anticipazioni puntata di sabato 6 ottobre 2018

Video di Sara Miquel a Pomeriggio 5 : Cayetana tornerà in UNA Vita? L’attrice zittisce la conduttrice e… : Il Video di Sara Miquel a Pomeriggio 5 è sicuramente destinato a far discutere. L’attrice che ha prestato il volto a Una Vita era ospite nel salotto della conduttrice napoletana ma niente è andato come previsto, come al solito mi verrebbe da aggiungere. La bella Sara è entrata in studio con tanto di tatuaggio in mezzo al seno in bella vista, giacca leopardata e un look che la d’Urso ha soprannominato “alla Lady Gaga”. LA ...

Shock in strada - nel fosso UNA moto e un giovane senza vita : era motociclista di 28 anni : La vittima è il motociclista 28enne Francesco Mazzini, vittima di un terribile incidente stradale in moto. Alla tragedia nessuno però avrebbe assistito e la vittima è rimasta nel fossato a lungo prima di essere notato da alcuni automobilisti di passaggio che poi hanno allertato i soccorsi.Continua a leggere

Barbara D'Urso - gaffe a Pomeriggio 5 / Video : "State guardando UNA VITA - vero?" ma in onda c'è Il Segreto... : Barbara D'Urso commette una piccola gaffe a Pomeriggio 5. Durante il promo, esordisce: "State guardando una Vita, vero?" ma in onda c'è Il Segreto...(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:30:00 GMT)

UNA VITA : la cattiva Cayetana ‘prima di morire’ va a Pomeriggio Cinque : Sara Miquel Se Verissimo, in questa stagione, sembra aver rinunciato (almeno sinora) alla carrellata di attori de Il Segreto, ci penserà Barbara D’Urso ad accontentare i fan delle telenovelas di Canale 5. Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, in onda eccezionalmente da Roma, la conduttrice accoglierà in studio l’attrice spagnola Sara Miquel, la dark lady Cayetana Sotelo Ruz di Una Vita. Nel cast di Acacias 38 - titolo ...

Le gemelline siamesi unite dal torace : presto operate - avranno UNA VITA normale : Loro si chiamano Nima e Dawa e sono due gemelline siamesi nate 14 mesi fa nel Bhutan, unite dal torace: il loro caso era diventato celebre in tutto il mondo, e presto potranno avere una vita normale, dopo una delicatissima operazione di separazione a cui dovrebbero essere sottoposte all'ospedale pediatrico di Melbourne, in Australia. Proprio qui ...

Anticipazioni - UNA VITA : Casilda vuole abbandonare Acacias 38 insieme alla madre : Nuovo appuntamento dedicato alle noVita' di Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le Anticipazioni delle puntate appena trasmesse in Spagna, svelano che Casilda Escolano entrera' in crisi sempre di più dopo aver scoperto di essere la figlia di Maximiliano. Per tale ragione decidera' di abbandonare il vecchio quartiere di Acacias 38 insieme alla madre. Una Vita, Anticipazioni: Maria e Rosina ...

UNA VITA Anticipazioni 6 ottobre 2018 : Mentre Cayetana riceve una proposta d'acquisto per il collegio, Suor Adela inzia a lavorare in sartoria con Susana e si avvicina a Simon.

Chi è Maria Stuarda Regina di Scozia : UNA VITA incredibile oltre il film : Chi è Maria Regina di Scozia, le donna che ha inspirato il nuovo atteso film che uscirà a gennaio nelle sale? È intrigante conoscere la vera storia della regnante perché è molto più tragica e travagliata di quello che ci si aspetta. Cresciuta alla corte francese nel fiore delle più rosee aspettative sembrava avrebbe avuto un destino felice, quando....Continua a leggere

Anticipazioni UNA VITA dall’8 al 12 ottobre : Pablo scopre che Manuela è morta : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: trovati i corpi di German e Manuela, Pablo distrutto Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Mendez riesce a ottenere il permesso di scavare nei terreni intorno al collegio dedicato a Carlota De La Serna, per trovare i cadaveri di German e Manuela. Questa notizia getta Cayetana […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dall’8 al 12 ottobre: Pablo scopre che Manuela è ...

Sara Miquel a Pomeriggio 5/ Cayetana di UNA VITA ospite in studio con il neo marito? : Sara Miquel sarà tra gli ospiti di Pomeriggio 5 oggi per un'intervista in cui rivelerà le novità lavorative ma, soprattutto, del suo matrimonio andato in scena nei giorni scorsi(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:57:00 GMT)

UNA VITA : Sara Miquel alias Cayetana Sotelo Ruz - ospite di Pomeriggio 5 : Nella puntata di oggi, venerdì 5 ottobre, Barbara D'urso ospiterà Sara Miquel l'attrice che interpreta la temuta Dark Lady di Acacias: Cayetana Sotelo Ruz

UNA VITA anticipazioni : ecco come si ridurrà FELIPE!!! Celia lo rivede ma lui… : Incidente in arrivo per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: dopo essere stato per qualche settimana ad Antibes per fare visita a Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e a Teresa Sierra (Alejandra Meco), l’avvocato deciderà di fare ritorno nel quartiere di Acacias ma, purtroppo, rischierà di morire durante il tragitto… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre infatti che i cavalli della ...

UNA mamma scrive a Repubblica 'Ai miei figli malati offro il dono della vita qui e ora' : Caro direttore, chi sta combattendo la sua battaglia per la vita merita rispetto. Se non siete capaci di starvene in silenzio, allora riflettete, pensate, e poi tacete per sempre. Anche se la stessa ...