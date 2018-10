“Una morte orribile” Addio Luca | scomparso a 25 anni e ritrovato così

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Eranel pomeriggio di mercoledì 3 ottobre nella zona dell’alto lago di Como. Per lui si erano mobilitati tutti: amici, parenti e concittadini. Ma perRivadossi, pastore di 25, la vita aveva in serbo una tragica fine. Il giovane è stato trovato morto in un dirupo sui monti di Dosso del Liro, nella zona dell’alto lago di Como. Il cadavere del giovane è stato avvistato nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco della zona, che stavano cercando il 25enne da ieri sera, quando è stato lanciato l’allarme perché non era rientrato in casa. Il giovane lavorava come pastore: insieme a un altro pastore si trovava in alpeggio sull’Alpe di Camedo con il bestiame. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, il 25enne mercoledì mattina si è allontanato per andare a cercare alcuni animali del gregge che si erano allontanati. (Continua a ...