Un successo per la Notte Europea della Ricerca all’ESA-ESRIN

Eni : perforato con successo il 'pozzo di valutazione' di Cape Vulture nel Mare di Norvegia : Eni annuncia il successo della perforazione del 'pozzo di appraisal' di Cape Vulture nella licenza PL128 / PL128D, nella parte settentrionale del Mare di Norvegia a 7 chilometri a nord della unità ...

Detto Fatto - grande successo per Bianca Guaccero che fa dimenticare Caterina Balivo. E per lei anche un nuovo amore… : Ce l’ha fatta Bianca Guaccero, dopo circa un mese di programmazione ha ufficialmente vinto la sfida con Detto Fatto. La showgirl pugliese ha spazzato via dalla memoria la gestione Balivo portando nella trasmissione un suo stile evitando il rischio di un approccio recitato. Un volto fresco e caloroso, spigliata e a suo agio. In poche settimane ha Fatto dimenticare chi l’ha preceduta arrivando in punta di piedi e senza strafare, Detto ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : primo successo per i Lakers di James - Houston ko : Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 128-123 Iniziare a prendere confidenza con il successo non fa mai male, anche soltanto in preseason. Per questo i ragazzi di coach Walton hanno dato fondo alle loro ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte e Stefano Sala sotto le coperte : cosa è successo? : coperte movimentate quelle del Grande Fratello Vip 3, ma gli occhi indiscreti dei telespettatori non riposano neanche di notte. Francesco Monte e Stefano Sala si sono rifugiati sotto le lenzuola nella notte e le loro confessioni (o tenerezze?) sono state filmate e postate repentinamente sui social network. cosa sarà successo? C’è chi parla di strategia in vista delle nomination e chi avanza l’ipotesi che tra i due ci possa essere ...

Moioli operata con successo : Confermati i tempi di recupero, intorno alle quattro settimane, che le consentiranno di recuperare al meglio in vista dell'esordio in Coppa del mondo, fissato a Montafon, Austria, dal 12 al 14 ...

Snowboard : Moioli operata con successo : Confermati i tempi di recupero, intorno alle quattro settimane, che le consentiranno di recuperare al meglio in vista dell'esordio in Coppa del mondo, fissato a Montafon, Austria, dal 12 al 14 ...

500Tony - il rapper rom dello scandalo. Cosa è successo al padre : Brutta sorpresa per il rapper gipsy di soli 9 anni, 500Tony. Mercoledì 3 ottobre, al campo rom di via Bonfadini, a Milano, hanno fatto irruzione i carabinieri, trovando chili di oro e macchine rubate. Arrestati il padre e il nonno della piccola celebrità della rete. L’operazione, scattata alle 7 di mattina, è scaturita da una serie di indagini che sono in corso dal 2016 per ricettazione di gioielli, traffico di cocaina e rivendita di ...

ENI - perforato con successo pozzo Mare Norvegia : ENI annuncia il successo della perforazione del pozzo di appraisal di Cape Vulture nella licenza PL128 / PL128D, nella parte settentrionale del Mare di Norvegia a 7 chilometri a nord della unità ...

L'accordo per Idlib implementato con successo - ha detto il portavoce di Erdogan - : L'accordo russo-turco per Idlib è stato realizzato con successo, non ci sono ritardi nei tempi, ha detto il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin. "Per Idlib c'è un lavoro ...

Samsung deposita i brevetti per il successore di Galaxy Home - che potrebbe arrivare con un display touchscreen : Samsung ha depositato i brevetti di quello che sembra un successore di Galaxy Home, dotato di un display touchscreen. L'articolo Samsung deposita i brevetti per il successore di Galaxy Home, che potrebbe arrivare con un display touchscreen proviene da TuttoAndroid.

ATP Pechino – Dimitrov crolla agli ottavi : successo super per Dusan Lajovic : Grigor Dimitrov sconfitto agli ottavi di finale dell’ATP di Pechino: il tennista bulgaro si arrende a Dusan Lajovic Il cammino di Grigor Dimitrov nel main draw dell’ATP di Pechino si conclude agli ottavi di finale. Il tennista bulgaro, numero 8 del ranking mondiale nonché 3 forza del seeding del torneo asiatico, si è arreso dopo quasi 2 ore a Dusan Lajovic. successo importante per il serbo che si è imposto al terzo set con il punteggio di ...

Mondiali Volley femminile 2018 - terzo successo per le azzurre : cubane battute 3 a 0. Ora tocca a Turchia e Cina : Dopo la sconfitta del sestetto maschile ai Mondiali di pallavolo 2018, c’è ancora una speranza per il Volley italiano. Sono le azzurre della nazionale, impegnate a Sapporo in Giappone per la conquista del titolo di campionesse del mondo. La squadra, capitanata da Cristina Chirichella, è arrivata alla sua terza vittoria consecutiva, battendo le avversarie cubane con un netto 3-0 (25-11, 25-18, 25-20). Nei giorni scorsi aveva vinto per 3-0 ...

Mondiale Cross : successo per i piloti Motorex : I piloti Motorex trionfano nel Mondiale Cross! Con Jeffrey Herlings e Jorge Prado (Team Red Bull KTM Factory Racing) Motorex conquista entrambi i titoli FIM World MXGP e MX2 e piazza 6 piloti sui podi della classifica finale. Stanley Leroux In entrambe le categorie, infatti, i piloti supportati dal marchio svizzero si sono aggiudicati anche le medaglie d’argento e di bronzo rispettivamente con Tony Cairoli (Red Bull KTM Factory ...

Slitta al 2019 il nuovo album di Madonna - cambio di programma per il rilascio del successore di Rebel Heart : Il nuovo album di Madonna si farà attendere più del previsto. Festeggiando i suoi sessant'anni in copertina su Vogue Italia lo scorso agosto, la Regina del Pop aveva assicurato di essere ormai in dirittura d'arrivo con la lavorazione del disco, che secondo la rivista sarebbe uscito entro l'anno. Ma a quanto pare c'è stato un cambio di programma. A rivelarlo è stata la stessa Madonna, in un'intervista con WWD pubblicata lunedì 1 ottobre: la ...