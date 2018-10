Un picnic per l’Europa

Maltempo - Ferragosto : picnic a rischio per 6 - 1 milioni di italiani : Il Maltempo mette a rischio il picnic di circa 6,1 milioni di italiani che hanno programmato di trascorrere come tradizione il giorno di Ferragosto all’aria aperta con grigliate sul posto o piatti portati da casa: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixé dal quale si evidenzia che quasi sei italiani su dieci (57%) hanno comunque scelto di passare il Ferragosto fuori casa, da parenti/amici, in vacanza, al mare, in campagna o in montagna. ...