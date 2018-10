huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Un pensionato a Macron: 'La vita costa troppo'. Ma il presidente lo gela: 'Basta lamentarsi, non rende migliore la Fran… - MultariGiovanni : RT @HuffPostItalia: Un pensionato a Macron: 'La vita costa troppo'. Ma il presidente lo gela: 'Basta lamentarsi, non rende migliore la Fran… - MaxGasparini72 : RT @HuffPostItalia: Un pensionato a Macron: 'La vita costa troppo'. Ma il presidente lo gela: 'Basta lamentarsi, non rende migliore la Fran… - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Un pensionato a Macron: 'La vita costa troppo'. Ma il presidente lo gela: 'Basta lamentarsi, non rende migliore la Fran… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Emmanuelini pensionati a non lamentarsi. La sua risposta ad un gruppo di anziani durante una visita alla cittadina natale del generale Charles De Gaulle, captata dall'emittente Bfmtv, rischia di alimentare nuove polemiche sulla presunta mancanza di sintonia fra ilfrancese e la gente comune.Dopo aver visitato la residenza di De Gaulle a Colombey-les-deux-eglises,è stato fermato da un gruppo di pensionati che si sono lamentati dell'alto costo della. "Il nipote del generale mi ha appena detto: con lui si poteva parlare molto liberamente, ma l'unica cosa che non si poteva fare era lamentarsi. Trovo che fosse un'ottima pratica", ha risposto. Ilha poi aggiunto che la Francia andrebbe meglio se tutti si attenessero a questo principio. "Non ci rende conto dell'immensa fortuna che abbiamo", ha proseguito, che ha infine ...