Un microchip per spiare Apple e Amazon. Gli Usa contro Pechino : ruba i nostri segreti : L’intelligence cinese ha usato minuscoli chip, montati nelle apparecchiature di hardware vendute negli Stati Uniti, per spiare il governo e le aziende americane. La denuncia viene da un’inchiesta pubblicata dall’agenzia Bloomberg, e coincide con il discorso tenuto ieri dal vicepresidente Pence per accusare Pechino di interferenze nel sistema politi...

Roma : ‘microchip day’ - 4 giorni di applicazioni gratuite per cani : Roma – Prende il via oggi ‘Microchip days’, un evento che prosegue la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale ‘Un amico non si abbandona’ che quest’anno ha avuto come testimonial d’eccezione Michele Zarrillo. Da oggi fino a venerdi’ 10 agosto ci si potra’ recare presso il canile rifugio Muratella o presso l’ambulatorio dell’associazione Asta per ...

Corea del Sud : il governo investirà nei microchip per mantenere il vantaggio sulla Cina : Il massiccio investimento verrà effettuato nell'arco del prossimo decennio, in collaborazione con il ministero della Scienza e dell'Ict; il progetto è stato battezzato "Next Generation Intelligent ...