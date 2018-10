Un inedito di Lana Del Rey dal nuovo album | anteprima video di How To Disappear

optimaitalia

(Di venerdì 5 ottobre 2018) UndiDel Rey, di cui è apparsa un'online, conferma che la cantautrice sta lavorando a pieno ritmo in studio di registrazione per incidere ildi inediti atteso nel 2019.How Toè il titolo del brano cheDel Rey ha voluto mostrare al pubblico con uno snippet sulla sua pagina Instagram: la clip ritrae la popstar mentre intona questa delicata ballata di pianoforte. Anche per questo brano, come i due singoli rilasciati alla fine dell'estate lo scorso settembre, la Del Rey ha lavorato con il produttore e hitmaker Jack Antonoff (già collaboratore di Lorde, Taylor Swift e Sara Bareilles).Il mese scorso sono stati pubblicati due nuovi brani diDel Rey a distanza di una settimana l'uno dall'altro, Mariners Apartment Complex e Venice Bitch, brani che non è chiaro se siano inclusi neldi inediti intitolato Norman ...