Un autunno di grande musica con il Qm Il 27 ottobre il sipario si alza sulle band

Cinque giacche di pelle per affrontare l’autunno 2018 in grande stile : Ottobre può essere un bel mese fresco e frizzante o l’inizio di un periodo fastidiosamente umido, tutto dipende dal luogo in cui ti trovi e dall’orario della giornata. Variabili che comunque non cambiano un dato di fatto indiscutibile: è l’inizio ufficiale della stagione della giacca di pelle. Una regola aurea anche se può valere per tutte le stagioni dell’anno. Le giacche in autunno vanno senza dubbio indossate perché possiamo usarle ...