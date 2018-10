Umberto Bossi boccia la manovra | ' Troppo assistenzialista | serve il lavoro'

Blastingnews

Condanna per vilipendio, la Procura di Brescia firma l'arresto di Bossi - Corriere : Condanna per vilipendio, la Procura di Brescia firma l'arresto di Bossi - Umberto #Bossi: 'il Paese ha bisogno di lavoro, i sussidi non servono a niente'. Che cosa carina detta da uno che con i…

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Con un'intervista a Libero, il fondatore della Lega ed ex leader del Carroccio, oggi presidente a vita,, ha espresso tutto il suo disappunto per le misure contenute nella prossima Legge di Bilancio VIDEO che verra' formalizzata nei prossimi giorni. Intervistato dalla giornalista Elisa Calessi, ha dichiarato: E' unafin. I sussidi noi li abbiamo gia' sperimentati in passato e non hanno mai prodotto nulla di buono. Quel che manca al Sud è il. Investire sulè l'unico modo per tornare a crescere. E perché succeda servono uomini grandi e capaci di organizzare. Nel Meridione sono ovviamente favorevoli all'approvazione del cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, perché così potranno sommare questo reddito a ciò che gia' percepiscono lavorando in nero.: 'I centri per l'impiego non servono a nulla' Per quanto ...