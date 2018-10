ufficiale | Sky caccia la Argento | a X-Factor arriva Lodo Guenzi

Problemi NOW TV e Sky Go del 19 settembre (Champions League) : il comunicato ufficiale : I recenti Problemi NOW TV e Sky Go, che ad alcuni clienti hanno impedito la regolare fruizione delle scorse partite di Champions League, hanno lasciato un po' di amaro in bocca. La storia potrebbe presto ripetersi? Non sappiamo dirvi per quel che riguarda la piattaforma digitale del noto servizio satellitare (a cui comunque dovrebbe essere riservato lo stesso destino del servizio gemello a pagamento), ma per la Internet TV di Sky non dovrebbero ...

Ciclismo – Colpo del Team Sky : ufficiale il rinnovo di Geraint Thomas : Il Team Sky ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Geraint Thomas: il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, si lega alla squadra britannica fino al 2021 Uno degli obiettivi principali per il Team Sky, in vista degli ultimi mesi della stagione 2018, era quello di assicurarsi il rinnovo di contratto di Geraint Thomas. Il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, era in scadenza al termine ...

ufficiale : Asia Argento fuori da X Factor. Ma Sky non svela il sostituto : Dopo tanti rumors, stamattina la conferenza stampa di X Factor, nella sede Sky di Milano, ha confermato quello che tutti si aspettavano. Ma la pay tv ha deciso di non rivelare chi sostituirà Asia ...

Asia Argento fuori da X Factor 2018 : il comunicato ufficiale di Sky Italia : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

Asia Argento fuori da X Factor? Il comunicato ufficiale di Sky Italia : Asia Argento fuori da X Factor se la notizia sull’aggressione venisse confermata, il comunicato Sky Italia X Factor ha scelto di prendere una posizione su Asia Argento. Il noto talent della musica prenderà inizio il prossimo 6 settembre su Sky Uno e forse l’attrice non affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Infatti, il programma […] L'articolo Asia Argento fuori da X Factor? Il comunicato ufficiale di Sky Italia ...

ASIA ARGENTO CACCIATA DA X FACTOR/ La nota ufficiale di Sky : nessuna replica dall'attrice : ASIA ARGENTO fuori da X FACTOR? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Asia Argento cacciata da X Factor/ La nota ufficiale di Sky : “Se fosse vero interromperemo la collaborazione” : Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:59:00 GMT)

RINVIATE SAMPDORIA-GENOA E MILAN-FIORENTINA/ ufficiale - Sky non ci sta : "spostate tutto" : Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa, valide per la prima giornata, potrebbero essere RINVIATE come tutta la Serie A: si attende la decisione della Lega dopo il crollo del Ponte a Genova(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:51:00 GMT)