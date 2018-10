Ue all' Italia | Def preoccupa

La Ue all’Italia : «Il Def fonte di seria preoccupazione». Tria : «Spiegherò - sono ottimista sul dialogo» : La Commissione europea prende nota delle «intenzioni del governo di rivedere gli obiettivi di bilancio per il 2019-2021 (2,4%, 2,1% e 1,8% rispettivamente)» e scrive che si tratta di un discostamento dal «precedente percorso» di risanamento dei conti pubblici. I nuovi obiettivi di bilancio italiani riflettono «a prima vista una deviazione significativa rispetto al percorso raccomandato dal Consiglio» e sono «fonte di seria ...

La Ue all’Italia : «Il Def fonte di seria preoccupazione». Tria : «Spiegherò - ottimista sul dialogo» : La Commissione europea prende «nota delle intenzioni del governo di rivedere gli obiettivi di bilancio per il 2019-2021 (2,4%, 2,1% e 1,8% rispettivamente)» e scrive che si tratta di «una deviazione rispetto al precedente percorso» di risanamento dei conti pubblici. I nuovi obiettivi di bilancio italiani riflettono «a prima vista una deviazione significativa rispetto al percorso raccomandato dal Consiglio» e sono «fonte di seria ...

Tunisia : da Italia aiuti per alluvione : ANSAmed, - TUNISI, 5 OTT - "La Cooperazione Italiana allo sviluppo ha risposto all'appello delle autorità tunisine con aiuti finanziari e mezzi a favore della regione di Nabeul colpita da gravi ...

Saccheggio sul modello 2011 Assalto alle banche italiane : Mps -3%, Intesa San Paolo -3%, Banco Bpm -2%, BPER -2%, sono le temperature di un classico venerdì d'Autunno a Milano, in una Piazza Affari che chiude la settimana limitando i danni a un -1,29% di indice, 284 di SPREAD tra Btp e Bund e con un rendimento sul Btp 10y al 3,40% Segui su affaritaliani.it

Vittorio Parigini - convocato dall'Italia Under 21/ L'attaccante del Torino : “Si torna in Nazionale” : Vittorio Parigini, convocato dall'Italia Under 21: L'attaccante del Torino esulta sui social per la chiamata del ct Luigi Di Biagio. “Si torna in Nazionale”, ha scritto su Instagram(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:46:00 GMT)

Volley : Mondiali Femminili - l'Italia ad Osaka - domenica la sfida all' Azerbaijan : La cosa che ci deve dar fiducia non sono solo i risultati ottenuti, ma anche il mondo in cui sono arrivati. Vogliamo continuare così senza montarci la testa, tutte noi sappiamo che la strada è ancora ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia alla seconda fase - le prossime avversarie ai raggi X. Che brividi con USA e Russia : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile con cinque vittorie conquistate in altrettanti incontri giocati. La nostra Nazionale vola a Osaka a punteggio pieno e può guardare con fiducia alle prossime quattro sfide con l’obiettivo di qualificarsi alla Final Six, onore riservato alle prime tre classificate della neonata Pool F. Conosciamo più fa vicino le prossime avversarie delle azzurre ...

Sdgs - blue chip italiane in forte ritardo su lotta alla fame e rispetto ecosistema : Hanno invece molto da fare per quanto riguarda l'impegno diretto nella lotta alla fame del mondo , solo 12,5%,, rispetto e sostegno a flora e fauna acquatica , 12,5%, e flora e fauna terrestre , 17,5%...