UE a Tria | ' Def fuori dai patti' ; non è ancora una bocciatura | ma un duro richiamo

Blastingnews

: Guardate come Conte l' Uomo di Latta, Giggino il Leone Codardo e Salvini lo Spaventapasseri scappano. La manovra de… - vittoriozucconi : Guardate come Conte l' Uomo di Latta, Giggino il Leone Codardo e Salvini lo Spaventapasseri scappano. La manovra de… - sole24ore : La #Ue all’Italia:?«Il #Def fonte di seria preoccupazione». #Tria:?«Spiegherò, ottimista sul dialogo»… - Agenzia_Ansa : #Tria accompagnato fuori dalla portavoce di #Salvini. Il ministro stava rispondendo ai giornalisti dopo la conferen… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La risposta della Commissione UE non è sicuramente quella che il ministro Giovannisi aspettava. Ma la posizione di Bruxelles è nota e non saranno i proclami e le dirette Facebook a cambiarla: così come è stato approvato, il Def non va bene. A prima vista è una deviazione dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Europeo, dunque è motivo di seria preoccupazione, scrivono in una lettera il vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis e il titolare agli Affari economici, Pierre Moscovici. Si tratta a tutti gli effetti della replica ufficiale dell'Unione Europea alla missiva con la quale il ministro dell'economia del governo Conte aveva illustrato il Def. Chiediamo pertanto al governo italiano di assicurare una manovra in linea con le regole fiscali comuni. I toni sono formali, ma decisi. Non si tratta di una, perché il parere finale di Bruxelles ...