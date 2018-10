Ubisoft è sotto attacco DDoS

eurogamer

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Oggi è senza dubbio un giorno di festa per, la compagnia festeggia infatti il lancio di Assassin's Creed Odyssey, che con il precedente Origins ha l'arduo compito di svecchiare una saga che era passata in secondo piano per molti utenti.Come riporta Gamingbolt, sembra però che qualcuno voglia rovinare la festa, la compagnia ha infatti confermato sui suoi forum e su Twitter che è attualmente(direct denial of service), con conseguente malfunzionamento delle componente online di alcuni giocatori. I problemi (riportati dalla stessa) comprendono latenza dei server, lag ed in generale problemi di connessione.ha pubblicato già ieri un tweet ieri spiegando la situazione ma ha assicurato che i tecnici sono già al al lavoro per riportare la situazione alla normalità.Per il momento consigliamo di giocare offline ai vostri titolipreferiti, ...