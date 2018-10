Tunisia | da Italia aiuti per alluvione

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli contro Belgio e Tunisia. Spiccano Kean - Pellegrini e Zaniolo : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio, ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini che affronteranno Belgio e Tunisia in amichevole. La nostra Nazionale scenderà in campo giovedì 11 ottobre (ore 18.30) a Udine per sfidare i Diavoletti Rossi, lunedì 15 ottobre (ore 18.30) sarà invece la volta del match contro gli africani a Vicenza. L’Italia si sta preparando agli Europei di categoria che ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : nel quarto turno Italia open facile sulla Tunisia - donne sconfitte di misura dall'Armenia : Gli inglesi possono contare sull'ex numero 4 del mondo Michael Adams e sull'ex prodigio Luke McShane , e a livello di tabellone si sono presentati come la dodicesima miglior formazione. Al femminile, ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : nel quarto turno Italia open facile sulla Tunisia - donne sconfitte di misura dall’Armenia : Proseguono con alterne soddisfazioni le Olimpiadi Scacchistiche del 2018, in corso di svolgimento a Batumi, Georgia. L’Italia open ha chiuso senza nessun reale problema l’impegno contro la Tunisia, mentre la squadra femminile ha subito la sua prima sconfitta del torneo, contro la quotata Armenia. L’Italia open ha disposto con agio della formazione tunisina, raccogliendo un convincente 3,5-0,5 (l’unica patta è stata di ...

U21 : 15 ottobre amichevole Italia-Tunisia : ANSA, - ROMA, 19 SET - Lo stadio 'Romeo Menti' di Vicenza ospiterà lunedì 15 ottobre, ore 18.30 - diretta su Rai 2, l'amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Tunisia. Si tratta del quarto impegno ...

Italia-Tunisia il 15 ottobre : Lo stadio 'Romeo Menti' di Vicenza ospiterà lunedì 15 ottobre, ore 18.30 - diretta su Rai 2, l'amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Tunisia. Si tratta del quarto impegno stagionale per gli ...

Il 15 ottobre amichevole Italia-Tunisia a Vicenza : Lo stadio 'Romeo Mentì di Vicenza ospiterà lunedì 15 ottobre, ore 18.30 - diretta su Rai 2, l'amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Tunisia. Si tratta del quarto impegno stagionale per gli ...

Tunisia-Italia : il caso dei pescatori di Zarzis e la politica dei rimpatri : Valentina Zagaria ricercatrice in antropologia alla London School of Economics ha vissuto tre anni nella città tunisina. Insieme al lei Euronews fa il punto sullo stato delle relazioni tra Tunisi e ...

Volley - Mondiali 2018 : Slovenia-Belgio 3-2 pirotecnico nel girone dell’Italia! La Serbia lascia un set alla Tunisia - ok Iran : Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si stanno disputando tra Italia e Bulgaria. Non sono mancati i colpi di scena in attesa di USA-Russia e Italia-Argentina in programma questa sera. SLOVENIA vs BELGIO 3-2 (22-25; 21-25; 25-19; 25-23; 15-13), Pool A a Firenze Partita pazzesca nel girone dell’Italia, lo scontro diretto tra due formazioni che sulla carta dovrebbero contendere il primato in classifica ...

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

Migranti - il Viminale accelera con la Tunisia : subito rimpatri sui charter Diciotti - 61% degli italiani sta con Salvini : Verrà applicato l’accordo già esistente che prevede il trasferimento con i voli organizzati dalla Direzione immigrazione della polizia: due alla settimana per 40 posti ciascuno, con relativa scorta a bordo. I primi partiranno nelle prossime ore

Aquarius - Sos Mediterranèe “guerra politica contro Ong”/ Salvini - “terroristi verso Italia fermati in Tunisia” : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. Il ministro ironico su Twitter, "alla faccia di chi dice che non arrivano sui barconi". E monta il caso Aquarius...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:53:00 GMT)

SALVINI - "9 TERRORISTI DIRETTI IN ITALIA FERMATI IN Tunisia"/ Ministro ironico : "Ma mica arrivano sui barconi.. : SALVINI, FERMATI 9 TERRORISTI DIRETTI in ITALIA: bloccati dalla Tunisia. Il Ministro ironico su Twitter, "alla faccia di chi dice che non arrivano sui barconi". E monta il caso Aquarius...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Pronti a salpare verso l'Italia : fermati in Tunisia 9 jihadisti : È famosa la battuta, molto sarcastica, dell'allora premier Matteo Renzi: 'I terroristi non usano le zattere', disse alle scuole di politica del Pd. Tre anni dopo la musica è cambiata, lo Stato ...

Migranti - altri 100 arrivi a Lampedusa. La Tunisia ferma 9 jihadisti diretti in Italia. Alert per un gommone con 150 a bordo che non si trova : Undici tunisini si rifiutano di salire sull'Aquarius e arrivano a Lampedusa con una motovedetta. altri 114 soccorsi da Malta. Le autorità tunisine fermano 15 persone in procinto di imbarcarsi