Trova un messaggio d’amore in bottiglia e anche l’autore Ma la storia non ha un lieto

Trova no un messaggio d'amore in una bottiglia : ma il lieto fine non c'è : Una coppia ha trovato una lettera contenuta in una bottiglia e ha cercato l'autore: grazie ai social network i due sono...

Australia - messaggio d'amore nella bottiglia : Trova to l'autore in Cina : Intenta a pulire la propria barca, una coppia di Australia ni, Kate Challenger e il suo partner Daniel McNally, ha trovato una lettera d'amore all'interno di una bottiglia nell'arcipelago di ...

Zoe Cristofoli molla Corona : "Ho Trova to un messaggio di un'altra donna" : Storia al capolinea dopo pochi mesi. La ragazza lo ha annunciato con una telefonata in diretta a "Mattino Cinque"

L’inquietante messaggio su Facebook di Giulia (32) - Trovata morta in casa dalla mamma. Gli amici non si danno pace : Un risveglio drammatico in Laguna. Una famiglia distrutta e lacerata dal dolore per la perdita improvvisa: nessun campanello d’allarme che lasciasse presagire al peggio. Quando una signora, insegnante in pensione, è entrata nella camera della figlia la tragica scoperta: Giulia Battistetti, 32 anni, commessa veneziana molto conosciuta in città è morta fra le mura domestiche nell’abitazione che condivideva con i genitori nel sestiere ...