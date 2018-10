Tripi Almaviva | Con la tecnologia rinasce il Mezzogiorno

agi

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Al Digital Summit 2018 di Capri, Alberto Tripi, Presidente di Almaviva, ha fatto il punto sull’importanza di avere un rapporto sinergico tra pubblico e privato a livello di innovazione: “Insieme ad Almaviva, per esempio, in Calabria stanno creando dei portali funzionali ai turisti e ai cittadini. Sarà un processo in continua evoluzione grazie alle tecnologie che continuamente evolvono”.