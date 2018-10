Tria sul Def | ' Spread non riflette il Paese'

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 ottobre : Risposta alla lettera del ministro Tria. Mercoledì Draghi è stato al Quirinale per discutere con Mattarella dei timori sull’Italia : Dopo i primi numeri Legge di Bilancio. Subito la bocciatura della Ue, i timori di Draghi al Quirinale Bruxelles contesta “deviazioni significative”, il presidente della Bce al Colle ha spiegato che il problema non è il deficit di Stefano Feltri I vicecommissari di Marco Travaglio Non bastando i commissari europei che alzano la voce, i toni, le soglie, lo spread e ogni tanto il gomito, sui giornaloni nostrani proliferano i vicecommissari, ...

Manovra - Tria : preoccupazioni infondate sul deficit : Ovviamente aumenta il deficit rispetto a quanto previsto in precedenza e un ministro dell'Economia non ama divergere dal pareggio di bilancio, il pareggio è il sogno di ogni ministro dell'Economia, ...

Def - l'Europa lo stronca ma Tria è ottimista. Salvini-Juncker sul ring : L' Europa stronca la Nota di aggiornamento al Def . In una lunga risposta alla lettera che Giovanni Tria aveva inviato a Bruxelles per presentarla, il vicepresidente della commissione Ue Valdis ...

Manovra - Tria : preoccupazioni infondate sul deficit : Ovviamente aumenta il deficit rispetto a quanto previsto in precedenza e un ministro dell'Economia non ama divergere dal pareggio di bilancio, il pareggio è il sogno di ogni ministro dell'Economia, ...

La Ue all’Italia : «Il Def fonte di seria preoccupazione». Tria : «Spiegherò - sono ottimista sul dialogo» : La Commissione europea prende nota delle «intenzioni del governo di rivedere gli obiettivi di bilancio per il 2019-2021 (2,4%, 2,1% e 1,8% rispettivamente)» e scrive che si tratta di un discostamento dal «precedente percorso» di risanamento dei conti pubblici. I nuovi obiettivi di bilancio italiani riflettono «a prima vista una deviazione significativa rispetto al percorso raccomandato dal Consiglio» e sono «fonte di seria ...

Lettera dall’Ue a Tria : lo sforamento sul deficit è un “problema serio” : Il contesto in cui nasce la manovra non piace all’Europa. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis e il commissario all’Economia hanno inviato a Giovanni Tria una Lettera sul Ded appena varato dal governo italiano. Le raccomandazioni e i requisiti per restare nei limiti del Patto europeo per la stabilità e la crescita, scrivono Dombrovsk...

La Ue all'Italia : «Il Def fonte di seria preoccupazione». Tria : «Spiegherò - ottimista sul dialogo» : ...NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - La Commissione europea ha risposto all'invio a Bruxelles della Nota di aggiornamento relativa al Documento economico e finanziario da parte del ministro dell'Economia ...

Lettera dall'Ue a Tria : lo sforamento sul deficit è un "problema serio" : Il contesto in cui nasce la manovra non piace all'Europa. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis e il commissario all'Economia hanno inviato a Giovanni Tria una Lettera sul Ded appena varato dal governo italiano. Le raccomandazioni e i r equisiti per restare nei limiti del Patto europeo per la stabilità e la crescita ...

La Ue all’Italia : «Il Def fonte di seria preoccupazione». Tria : «Spiegherò - ottimista sul dialogo» : La Commissione europea prende «nota delle intenzioni del governo di rivedere gli obiettivi di bilancio per il 2019-2021 (2,4%, 2,1% e 1,8% rispettivamente)» e scrive che si tratta di «una deviazione rispetto al precedente percorso» di risanamento dei conti pubblici. I nuovi obiettivi di bilancio italiani riflettono «a prima vista una deviazione significativa rispetto al percorso raccomandato dal Consiglio» e sono «fonte di seria ...

Tria : preoccupazioni infondate sul deficit. Ma l'Ue avverte l'Italia : violate il patto : Ovviamente aumenta il deficit rispetto a quanto previsto in precedenza e un ministro dell'Economia non ama divergere dal pareggio di bilancio, il pareggio è il sogno di ogni ministro dell'Economia, ...

Marco Travaglio - la vignetta feroce sul Fatto quotidiano : Giovanni Tria ministro pagliaccio : Nel circo di questa manovra economica, il vero colpevole di tutto secondo il Fatto quotidiano è proprio il sottomesso ministro dell'Economia. Che ora, nella beffarda vignetta di Mannelli in prima ...

Def scommette sulla crescita - sedici miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni. Tria all’Ue : «Dialoghiamo» : Le stime del Pil del prossimo triennio sono fissate all'1,5% per il 2019, l'1,6 per il 2020 e 1,4% nel 2021. Confermati 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. L'Iva non salirà nel 2019, ma, salvo interventi ulteriori, tornerà a crescere nel biennio successivo. Al vaglio l’abolizione del patto di stabilità interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali ...

Tria prova a rassicurare l’Europa sulla manovra : “Garantita la stabilità”. E dà i numeri della crescita : Commentando con soddisfazione il risultato dei lavori di questi giorni, il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria in una lettera alla Commissione Ue ribadisce che «come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assic...

Ubi Banca e ConfindusTria rinnovano l'accordo sulle imprese : Il Piano Industria 4.0 ha dimostrato la sua efficacia sull'economia reale e ha contribuito a far ripartire crescita e investimenti. Dobbiamo proseguire su questa strada e le aziende, attraverso la ...