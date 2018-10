Tria imbavagliato studia l' addio

ilgiornale

: @vitosemeraro7 @claudiocerasa Ma Tria e’ Stato legato ed imbavagliato come in pulp fiction?? - INBUCASEMPRE : @vitosemeraro7 @claudiocerasa Ma Tria e’ Stato legato ed imbavagliato come in pulp fiction?? - sergioalesi : Ma #Tria che dice? Dov e'? Imbavagliato chiuso in bagno, per non farlo parlare? -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Roma Le spese ballerine, la guerra dei numeri, il braccio di ferro tra Lega e Cinquestelle sulla distribuzione delle risorse, l'imbarazzo di chi, come Giovanni, si trova a dover dipanare la matassa e mettere il timbro su un documento che fornisca le cifre definitive e ufficiali su cui il governo potrà contare per realizzare le proprie proposte elettorali.Il giorno dopo l'episodio del cosiddetto "bavaglio", ovvero la conferenza stampa in cui Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio evitano di rispondere alle domande dei giornalisti e il solosi ferma per pochi istanti a parlare per poi essere bloccato con mossa rapida e gentile dalla portavoce del vicepremier leghista, il ministro dell'Economia semina ragionevolezza."Se ci sono delle regole che sono state sottoscritte, uno può decidere di non rispettarne alcune, l'altra parte è legittimata a dire che le regole sono state ...