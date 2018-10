Trento | presentato il progetto Translagorai che di sostenibile e necessario ha ben poco

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ilè una degli ultimi “investimenti di sviluppo” elaborato dall’uscente Giunta provinciale del Trentino. È stato inserito nel luglio scorso nell’intento, a detta della provincia di, di creare sviluppo in un’area turistica definita strategica per il Trentino. Chi conosce queste montagne, percorrendole nei suoi meravigliosi sentieri che guidano attraverso percorsi quasi incontaminati, non può non rimanere, a dir, perplesso leggendo questa iniziativa che di ambientalmenteha davvero ben. Così la pensa anche Mountain Wilderness. Il, infatti, di per sé preso avrebbe anche uno scopo nobile e interessante, definito così: “Gli interventi che si intendono realizzare riguardano la ristrutturazione di alcune strutture esistenti – malga Val Maggiore, malga Lagorai, malga Cadinello, malga Miesnotta, malga Conseria, malga ...