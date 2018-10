Track Lab - recensione

eurogamer

: Creare musica, risolvere enigmi: la nostra recensione di Track Lab. #PSVR #PS4 - Eurogamer_it : Creare musica, risolvere enigmi: la nostra recensione di Track Lab. #PSVR #PS4 -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Chi ha visto, e amato, Il Tagliaerbe, film con protagonista un giovane Pierce Brosnan, potrebbe inizialmente trovarsi a disagio di fronte ad un panorama che ricorda, in molti aspetti, la realtà virtuale in cui si immergeva il povero Jobe, cavia da laboratorio di un esperimento destinato, come facilmente prevedibile, a finire male. La griglia, i colori accesi e le strutture oniriche sullo sfondo compongono ambienti digitali saturi, ammalianti, figli di un'ispirazione visionaria e futuristica che ha evidentemente attivato e rifocillato la fantasia dei ragazzi di Little Chicken, team responsabile diLab, intrigante esperimento che fonde un pratico editor musicale ad una campagna composta da un centinaio di puzzle da risolvere.Potrebbe sembrare un'accoppiata assolutamente inedita, persino improbabile e bizzarra, ma andando a ritroso con la memoria ci si accorge di come fu tentato ...