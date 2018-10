Toyota - Richiamo per 2 | 43 milioni di ibride

quattroruote

: RT @fattiamotore: Toyota, maxi-richiamo da 2,4 milioni di vetture ibride - Frankf1842 : RT @fattiamotore: Toyota, maxi-richiamo da 2,4 milioni di vetture ibride - quattroruote : La #Toyota ha annunciato un richiamo per 2,43 milioni di ibride nel mondo. L'iniziativa riguarda principalmente alc… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Laha avviato una campagna diper 2,43di veicoli con propulsori ibridi commercializzati in tutto il mondo. L'iniziativa riguarda principalmente alcune versioni della Prius e dell'Auris prodotte tra l'ottobre del 2008 e il novembre del 2014.Rischio di stallo per la funzione "failsafe". I richiami riguardano, in particolare, modelli già sottoposti a un'analoga campagna di riparazioni che non ha risolto il problema riscontrato. In alcuni casi, definiti "rari" dalla stessa Casa nipponica, i veicoli potrebbero non essere in grado di entrare nella modalità "failsafe" a causa di possibili danni al software di controllo generati da un eccessivo calore. L'intero sistema rischia così di perdere potenza e di andare in stallo. Sia il servosterzo sia i sistemi di frenata continuerebbero a funzionare anche a velocità elevate, ma ...