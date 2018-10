Toyota richiama oltre due milioni di auto ibride a rischio incidente

Toyota richiama 2 - 4 milioni di ibride in tutto il mondo per rischi di incidente : La Toyota ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in tutto il mondo, a causa di un problema di funzionamento che può potenzialmente causare rischi di incidente. L'annuncio della casa giapponese arriva appena un mese dopo un altro richiamo di oltre un milione di ...

