laragnatelanews

: La premiere mondiale della Nuova Corolla Touring Sport e l’anteprima europea del Nuovo RAV4 Hybrid. Sono tante le n… - toyota_italia : La premiere mondiale della Nuova Corolla Touring Sport e l’anteprima europea del Nuovo RAV4 Hybrid. Sono tante le n… - laragnatelanews : Toyota: nuovo richiamo per oltre 2 milioni di auto ibride - evyna : Toyota: nuovo richiamo per oltre 2 milioni di auto ibride -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)è certamente uno dei principali produttori dimobili a livello globale ed è anche uno degli esponenti del settore ad investire maggiormente nella produzione di veicoli a zero emissioni, attraverso modelli con motori elettrici e ibridi a zero emissioni pensati per ridurre l’inquinamento a favore della salute ambientale. In queste ore si torna a parlare del produttore giapponese, per una notizia che riguarda alcunedirealizzate dalla società. E’ proprio laMotor Corporation ad annunciare ufficialmente unche coinvolge questa volta 2.43di, a causa di un problema legato al motore ibrido che, in casi rari, potrebbe causare incidenti. Quella annunciata da, come spesso avviene in questi casi, è una misura precauzionale con l’obiettivo di evitare che si verifichino incidenti a causa di questo difetto. ...